Tour du Haut-Var (E3) : La dernière étape et le classement général pour Brambilla

C’était l’heure de la dernière explication sur le Tour du Haut-Var. Au lendemain de la victoire autoritaire de Michael Woods au sommet du Mur de Fayence, les cartes ont été rebattues sur un parcours de 134 kilomètres tracé autour de Blausasc avec comme juge de paix le Col de la Madone. Un parcours pour costaud qui a fait les affaires de Gianluca Brambilla qui, après avoir fini en solitaire, a pu savourer son cinquième succès professionnel. Une étape qui a tout d’abord démarré par un coup de théâtre. En raison d’un cas de coronavirus dans ses rangs et par mesure de précaution, l’équipe St Michel-Auber 93 a renoncé à prendre le départ. Une fois le kilomètre zéro passé, plusieurs tentatives d’échappée ont secoué le peloton mais la formation Israel Start-Up Nation a veillé au grain. Le bon coup de cette journée a été lancé par Rudy Molard, qui a ensuite vu six autres coureurs dont Hugo Houle, Anthony Perez, Julien El Farès ou Quentin Pacher le rejoindre. Un deuxième contre, avec notamment le vainqueur du dernier Giro Tao Geoghegan Hart, s’est formé avant qu’un autre groupe avec Valentin Madouas, Nans Peter, Alexis Vuillermoz et Gianluca Brambilla ne se détache du peloton.

Les Groupama-FDJ aux avant-postes

Une fois la situation décantée en tête de course, c’est un groupe de seize coureurs qui s’est formé et qui a vu le peloton lui laisser d’abord une seule minute d’avance. Ce n’est qu’après le passage du sommet de la première difficulté de cette étape que le peloton a laissé plus de latitude à cette échappée... qui n’a pas connu une entente exceptionnelle avec David de la Cruz qui n’a pas hésité à jouer sa carte personnelle. L’ascension puis la descente du Col de Braus ont permis à douze coureurs, dont trois de la formation Groupama-FDJ, de former un nouveau groupe de tête avec une marge de trois minutes sur un peloton vigilant mais pas inquiet. Les premières pentes du Col de la Madone ont permis à Bruno Armirail d’embrayer pour mener le groupe de tête qui a perdu petit-à-petit des membres alors que le peloton, sous l’impulsion de l’équipe Israel Start-Up Nation, a également été éparpillé façon puzzle. Dan Martin s’est mis à la planche pour Michael Woods alors que, devant, Valentin Madouas a attaqué et emmené Gianluca Brambilla avec lui. Sentant la menace, le porteur du maillot de leader a pris ses responsabilités à 25 kilomètres de l’arrivée, avant le sommet du Col de la Madone.

La totale pour Brambilla

Non répertoriée, la montée du Col du Pelletier a été l’occasion pour Gianluca Brambilla de distancer irrémédiablement Valentin Madouas, qui a ensuite été repris par un duo composé de Tao Geoghegan Hart et Rudy Molard. La descente du Col de Nice, dernière difficulté non répertoriée du parcours, a vu Valentin Madouas aller au sol dans un lacet, laissant son coéquipier Rudy Molard mener seul la chasse derrière le leader de la course. Pour Gianluca Brambilla, tout n’était plus qu’une question d’écart avec Michael Woods en vue d’une victoire finale au classement général. L’Italien ne comptait que 13 secondes de retard sur le Canadien au départ de l’étape alors qu’aucune bonification n’est distribuée sur ce Tour du Haut-Var. Jamais rattrapé, Gianluca Brambilla s’est offert une victoire en solitaire avec 13 secondes d’avance sur ses principaux poursuivants mais Michael Woods a, pour sa part, laissé cinq secondes supplémentaires en route. Cette dernière étape voit donc le coureur de l’équipe Trek-Segafredo faire coup double avec la victoire au classement général pour cinq secondes sur Michael Woods et six sur son coéquipier Bauke Mollema, vainqueur de la première étape. Premier Français de cette dernière étape, Rudy Molard termine quatrième au général.



CYCLISME / TOUR DU HAUT-VAR

3eme étape - Blausasc-Blausasc (134km) - Dimanche 21 février 2021

1- Gianluca Brambilla (ITA/Trek-Segafredo) en 3h43’32’’

2- Tao Geoghegan Hart (GBR/Ineos Grenadiers) à 13’’

3- Ben O’Connor (AUS/AG2R-Citroën) à 13’’

4- Rudy Molard (FRA/Groupama-FDJ) à 13’’

5- Valentin Madouas (FRA/Groupama-FDJ) à 13’’

6- Jakob Fuglsang (DAN/Astana-Premier Tech) à 18’’

7- David Gaudu (FRA/Groupama-FDJ) à 18’’

8- Bauke Mollema (PBS/Trek-Segafredo) à 18’’

9- Nairo Quintana (COL/Arkéa-Samsic) à 18’’

10- Michael Woods (CAN/Israel Start-Up Nation) à 18’’

...



Classement général final

1- Gianluca Brambilla (ITA/Trek-Segafredo) en 12h51’00’’

2- Michael Woods (CAN/Israel Start-Up Nation) à 5’’

3- Bauke Mollema (PBS/Trek-Segafredo) à 6’’

4- Rudy Molard (FRA/Groupama-FDJ) à 9’’

5- David Gaudu (FRA/Groupama-FDJ) à 11’’

6- Ben O’Connor (AUS/AG2R-Citroën) à 11’’

7- Valentin Madouas (FRA/Groupama-FDJ) à 13’’

8- Jakob Fuglsang (DAN/Astana-Premier Tech) à 18’’

9- Nairo Quintana (COL/Arkéa-Samsic) à 18’’

10- Tao Geoghegan Hart (GBR/Ineos Grenadiers) à 26’’

...