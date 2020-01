Tour Down Under (E3) : Porte s'adjuge l'étape et prend la tête du classement général

Richie Porte fait coup double. Ce jeudi, l'Australien de la formation Trek-Segafredo s'est adjugé la troisième étape, longue de 131,8 kilomètres, du Tour Down Under de cyclisme, entre Ville d'Unley et Paracombe. L'arrivée était jugée au sommet d'une courte mais non moins compliquée côte d'un peu plus d'un kilomètre. Grâce à une attaque qui a lâché tout le monde, Porte a fini par franchir la ligne en premier, cinq secondes avant ses premiers poursuivants.

Ewan n'a pas vraiment tenu la distance

Derrière, le petit peloton a finalement été réglé au sprint par l'Australien Robert Power (Sunweb), qui termine devant le Britannique Simon Yates (Michelton-Scott) et l'Australien Rohan Dennis (Ineos). Le meilleur Français est Romain Bardet (AG2R-La Mondiale), qui prend la onzième place finale. Au classement général, l'Australien prend donc également les devants, au détriment de l'ancien leader Caleb Ewan (Lotto Soudal) qui a fini bien plus loin, avec six secondes d'avance sur le Sud-Africain Daryl Impey (Mitchelton-Scott), double tenant du titre de l'épreuve. L'Australien Robert Power complète le podium. Ce vendredi, la quatrième étape, promise visiblement à un sprinteur, mènera les cyclistes à Murray Bridge.



CYCLISME - TOUR DOWN UNDER

3eme étape (Ville d'Unley - Paracombe, 131,8 km) - Jeudi 23 janvier 2020

1- Richie Porte (AUS/Trek-Segafredo), en 3h14'09

2- Robert Power (AUS/Sunweb), à 5”

3- Simon Yates (GBR/Mitchelton-Scott), mt

4- Rohan Dennis (AUS/Ineos), mt

5- Diego Ulissi (ITA/UAE Team Emirates), mt

...

11- Romain Bardet (FRA/AG2R La Mondiale), à 15”



Classement général (après 3 étapes sur 6)

1- Richie Porte (AUS/Trek-Segafredo), en 10h10'24

2- Daryl Impey (AFS/Mitchelton-Scott), à 6”

3- Robert Power (AUS/Sunweb), à 9”

4- Simon Yates (GBR/Mitchelton-Scott), à 11”

5- George Bennett (NZL/Jumbo-Visma), à 14”

...

31- Clément Chevrier (FRA/AG2R La Mondiale), à 44”