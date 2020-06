Tour des Flandres : Pas de Mur de Grammont cette année

C’est le moment fort du Tour des Flandres chaque année ou presque, mais en 2020, les coureurs n’auront pas à gravir le Mur de Grammont, cette route très raide d’un dénivelé de 92m, avec une pente pouvant aller jusqu’à 20%. Les organisateurs ont en effet annoncé vendredi qu’il ne figurerait pas au programme du Monument qui se déroulera le 18 octobre, sur 241 kilomètres. Cette saison étant très particulière, avec plus de vingt courses prévues en l’espace de trois mois, Flanders Classics, qui organise le Tour des Flandres, mais aussi la Flèche brabançonne (7 octobre), Gand-Wevelgem (11 octobre) et le GP de l’Escaut (14 octobre), a préféré réduire le kilométrage de chaque course. « La succession rapide des courses dans le nouveau calendrier va demander aux équipes une bonne organisation. Pour permettre aux équipes et aux coureurs de bénéficier du repos nécessaire, Flanders Classics a décidé, en concertation avec les équipes, de réduire légèrement le parcours de ses courses », dit un communiqué.

Le maire de Grammont en colère

Cette décision n’a pas plu au maire de Grammont, qui affirme qu’il s’agit d’un « coup au visage aux amoureux de cyclisme en Flandre ». « Il est impensable qu’il n’a pas été possible de réduire le parcours à un autre endroit. L’année dernière, Grammont avait refusé de payer une petite somme d’argent (50 000 euros, ndlr) pour le passage de la course car c’était à 100km de l’arrivée. Nous pensons donc qu’il s’agit d’une vengeance des organisateurs », a-t-il poursuivi. Si Grammont ne sera pas au programme, les autres monts que sont le Valkenberg, le Vieux-Quaremont et le Paterberg seront en revanche bien présents. L’an passé, c’est l’Italien Alberto Bettiol (Education First) qui s’était imposé sur le Tour des Flandres, l’une des classiques les plus attendues de l’année. Avec ou sans Mur.