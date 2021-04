Tour des Alpes (E5) : La dernière étape pour Felix Grossschartner, Simon Yates s'impose au général

Felix Grossschartner n’avait jusque-là pas levé les bras sur le Tour des Alpes. Sur les bords du Lac de Garde, le coureur de la formation Bora-Hansgrohe a su se montrer le plus fort au sein de l’échappée qui a animé la dernière étape de l’épreuve pour s’imposer en solitaire. En effet, après un vingtaine de kilomètres marqués par plusieurs tentatives vaines d’échappée, un groupe de huit coureurs a pu se former autour d’un Dan Martin revanchard. Victime de deux chutes ce jeudi dans la descente menant vers Pieve di Bono et ayant perdu tout espoir de bien figurer au classement général, l’Irlandais a tenté sa chance, emmenant avec lui des coureurs comme Tony Gallopin, Tejay Van Garderen, Nicolas Roche ou encore Felix Grossschartner. Après avoir passé sans encombre la montée non répertoriée vers Roncone, l’échappée s’est étoffée au pied du Passo Duron, principale difficulté du jour. En effet, un groupe de contre composé de huit coureurs a pu faire la jonction.

Pinot s’est testé

Aux côtés de coureurs tels François Bidard, Ivan Sosa ou encore Julen Amezqueta, on a pu retrouver un certain Thibaut Pinot. Le leader de la formation Groupama-FDJ, en quête de certitudes avant de prendre une décision définitive concernant sa participation au prochain Giro, a décidé de passer à l’offensive alors que l’équipe BikeExchange, pas apeurée par la composition de ce large groupe d’échappée, a laissé filer en conservant une marge légèrement supérieure à deux minutes. Toutefois, l’échappée n’a pas su conserver son homogénéité avec le premier passage dans les rues sinueuses et pavées de Riva del Garda qui a provoqué une scission avec sept coureurs qui s’isolent en tête de la course, dont Thibaut Pinot, Felix Grossschartner, Tony Gallopin ou encore Nicolas Roche. Après la première ascension de Lago di Tenno, difficulté qui composait l’essentiel du circuit final de 22 kilomètres tracé autour de Riva del Garda, l’Italien Gianluca Brambilla a fait la jonction avec le groupe de Dan Martin, au prix de belles frayeurs et autres situations scabreuses proches de la chute.

Grosschartner n’a pas hésité, S.Yates a tout contrôlé

Mais c’est devant que la course s’est décidée à 19 kilomètres de l’arrivée. Dès les premières pentes de la deuxième ascension de Lago di Tenno, Felix Grosschartner a fait exploser le groupe de tête, partant seul vers la victoire d’étape. Thibaut Pinot a rapidement coupé son effort alors que l’échappée a ensuite été absorbée par le peloton. Seuls Nicolas Roche et Alessandro de Marchi ont également résisté au retour du peloton mais sans jamais revenir sur Felix Grossschartner qui conclut cette semaine alpine par une victoire en solitaire alors que Romain Bardet a pris la sixième place de l’étape. Bien au chaud dans le peloton et rarement inquiété, sauf par une timide accélération de Nairo Quintana à 13 kilomètres de l’arrivée, Simon Yates remporte cette édition 2021 du Tour des Alpes dans un classement général inchangé, Pello Bilbao prenant la deuxième place devant Aleksandr Vlasov, qui a échappé de peu à un chute dans la dernière ascension du jour.



CYCLISME / TOUR DES ALPES

5eme étape - Valle del Chiese-Riva del Garda (120,9km) - Vendredi 23 avril 2021

1- Felix Grossschartner (AUT/Bora-Hansgrohe) en 3h03’38’’

2- Nicolas Roche (IRL/DSM) à 34’’

3- Alessandro de Marchi (ITA/Israel Start-Up Nation) à 34’’

4- Gianni Moscon (ITA/Ineos Grenadiers) à 40’’

5- Alejandro Osorio (COL/Caja Rural-Seguros RGA) à 40’’

6- Romain Bardet (FRA/DSM) à 40’’

...



Classement général final

1- Simon Yates (GBR/BikeExchange) en 18h36’06’’

2- Pello Bilbao (ESP/Bahrain Victorious) à 58’’

3- Aleksandr Vlasov (RUS/Astana-Premier Tech) à 1’°6’’

4- Jefferson Cepeda (EQU/Androni Gicattoli-Sidermec) à 2’25’’

5- Hugh Carthy (GBR/EF Education-Nippo) à 2’37’’

...

9- Romain Bardet (FRA/DSM) à 3’12’’

...