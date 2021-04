Tour des Alpes (E4) : Vlasov et S.Yates battus au sprint par Bilbao

Pello Bilbao a su saisir sa chance. L’Espagnol de l’équipe Bahrain Victorious, revenu sur la tête de course à deux kilomètres de la ligne d’arrivée, s’est montré le plus costaud au sprint pour prendre le meilleur sur Aleksandr Vlasov et Simon Yates, qui ont dynamité la quatrième étape du Tour des Alpes dans la dernière difficulté du jour. Une étape de 167 kilomètres entre Naturns et Pieve di Bono qui a très tôt été animée par des offensives. En effet, un groupe de huit coureurs dont Romain Hardy, Larry Warbasse ou Lukas Pöstlberger ont pris une faible avance sur un peloton mené successivement par les équipes Bahrain Victorious, Groupama-FDJ et Gazprom-RusVelo. Le résultat a été l’échec de cette tentative de fuite dans les premières pentes du Passo Castrin, première difficulté du jour, avec 139 kilomètres de l’arrivée. Mais ce n’était pas la fin des mouvements en tête de peloton car, déjà présents dans la première tentative, Martin Dina, Julen Amezqueta et Natnael Tesfazion ont une nouvelle fois tenté leur chance aux avant-postes avec l’espoir d’obtenir un bon de sortie.

Froome s’est mis en évidence

Alors que le Français Nicolas Prodhomme a fait la jonction avec deux autres coureurs avant que le peloton ne revienne sur eux, c’est un certain Chris Froome qui a décidé de tenter également sa chance. Le quadruple vainqueur du Tour de France a pris la roue de Larry Warbasse. Une offensive qui a permis de former un groupe de neuf coureurs, dont Luis Leon Sanchez, Felix Grossschartner ou Attila Valter aux côtés de Nicolas Prodhomme, qui a obtenu le feu vert du peloton. Alors que l’écart a rapidement atteint les trois minutes, la formation BikeExchange s’est installée en tête du peloton pour maitriser cette avance et la maintenir autour des deux minutes. Malgré les pentes de la principale difficulté du jour, le Campo Carlo Magno, l’échappée a su collaborer et maintenir ces deux minutes d’avance sur le peloton. Toutefois, au pied de la descente et dans la vallée menant aux deux dernières difficultés du jour, l’écart est reparti à la baisse, sous les deux minutes. C’est finalement à 19 kilomètres de la ligne d’arrivée, juste avant la montée de Boniprati, que l’échappée a pris fin.

Vlasov et S.Yates à l’attaque, Bilbao a bien fait de suivre

Ce sont alors les formations Arkéa-Samsic, Ineos Grenadiers ou encore Astana-Premier Tech qui ont imposé le tempo dans la pente. Ce qui n’a pas empêché Hugh Carthy de passer à l’attaque à 11,5 kilomètres de l’arrivée, provoquant la réaction du porteur du maillot de leader du Tour des Alpes, Simon Yates. Huit coureurs se détachent dont Aleksandr Vlasov, Nairo Quintana ou Pello Bilbao. Dans la foulée, le Russe a placé un nouveau démarrage auquel seuls Simon Yates et Dan Martin ont pu répondre, Pello Bilbao et Hugh Carthy étant distancé dans un second groupe. Avant de chuter à deux reprises dans la descente, Dan Martin a laissé partir le Russe et le Britannique alors que Pello Bilbao a pris tous les risques pour revenir sur le duo de tête. Un effort qui s’est avéré payant à deux kilomètres de l’arrivée pour jouer la victoire d’étape au sprint. Un exercice qui a finalement souri au coureur de la formation Bahrain Victorious, qui s’impose devant Aleksandr Vlasov et Simon Yates. Ce dernier consolide son maillot de leader, comptant 58 secondes d’avance sur l’Espagnol et un avantage d’un peu plus d’une minute sur le Russe à la veille de la dernière étape.



CYCLISME / TOUR DES ALPES

4eme étape - Naturns-Pieve di Bono (168,6km) - Jeudi 22 avril 2021

1- Pello Bilbao (ESP/Bahrain Victorious) en 4h39’42’’

2- Aleksandr Vlasov (RUS/Astana-Premier Tech) mt

3- Simon Yates (GBR/BikeExchange) mt

4- Nairo Quintana (COL/Arkéa-Samsic) à 58’’

5- Jefferson Cepeda (EQU/Androni Giocattoli-Sidermec) à 1’06’’

...

8- Romain Bardet (FRA/DSM) à 1’16’’

...



Classement général après 4 étapes (sur 5)

1- Simon Yates (GBR/BikeExchange) en 15h31’48’’

2- Pello Bilbao (ESP/Bahrain Victorious) à 58’’

3- Aleksandr Vlasov (RUS/Astana-Premier Tech) à 1’06’’

4- Jefferson Cepeda (EQU/Androni Giocattoli-Sidermec) à 2’18’’

5- Pavel Sivakov (RUS/Ineos Grenadiers) à 2’37’’

...

9- Romain Bardet (FRA/DSM) à 3’12’’

...