Tour des Alpes (E2) : Victoire d'étape et maillot de leader pour Simon Yates

Simon Yates a tapé fort ! Le leader de l’équipe BikeExchange a profité du final exigeant de la deuxième étape du Tour des Alpes pour aller chercher la victoire en solitaire à Feichten im Kaunertal, son premier succès depuis le classement général de Tirreno-Adriatico l’an passé. Une étape courte, à peine 121,5 kilomètres mais proposant quatre ascensions pour 2500 mètres de dénivelé positif qui a donné des idées à certains coureurs. En effet, un groupe de six courageux a tenté a chance en tout début d’étape, prenant très rapidement près de trois minutes d’avance sur un peloton mené par la formation Ineos Grenadiers de Gianni Moscon, vainqueur ce lundi de la première étape. Alors que la route a commencé à se cabrer, cette échappée a perdu un élément en la personne de Reinardt Janse van Rensburg. Reuben Thompson, pour sa part, a accéléré au sommet du Gachenblick, première ascension répertoriée dans cette étape, se détachant irrémédiablement avec Davide Bais.

Arkéa-Samsic a dynamité la course

Mais, au pied du Kaunergrat, la course a très nettement changé de physionomie concernant le peloton. En effet, pour favoriser le desseins de Nairo Quintana sur cette semaine dans le Sudtirol et le Trentin, la formation Arkéa-Samsic s’est installée en tête de peloton pour imposer un tempo plus élevé dans la pente. Une accélération qui a très rapidement mis un terme à l’échappée du jour, dont les deux derniers membres ont été repris à cinq kilomètres du sommet du Kaunergrat. L’accélération de la formation bretonne a préparé le terrain pour une attaque de Nairo Quintana à 26 kilomètres de l’arrivée mais trois coureurs de l’équipe Ineos Grenadiers dont Daniel Felipe Martinez ont veillé au grain… avant d’envoyer Pavel Sivakov à l’attaque. Le Colombien de l’équipe Arkéa-Samsic a bien suivi tout comme Hugh Carthy alors que Simon Yates, dans un deuxième temps, a fait la jonction. Après un nouveau contre de Daniel Felipe Martinez, c’est au train que le Britannique de l’équipe BikeExchange a fait la différence.

S.Yates était le plus fort

En effet, alors que Nairo Quintana et Hugh Carthy ont été les premiers à lâcher prise, Pavel Sivakov a cédé avant le sommet du Kaunergrat, laissant Simon Yates seul en tête pour les 21 derniers kilomètres, dont la montée finale vers Feichten im Kaunertal. Alors qu’Aleksandr Vlasov a également tenté de réagir à contre-temps avec Dan Martin, Jai Hindley dans la roue, Simon Yates s’est irrémédiablement isolé pour aller chercher en solitaire la victoire d’étape. Pavel Sivakov n’a passé la ligne d’arrivée que 41 secondes plus tard, avec un peu moins de 20 secondes d’avance sur Dan Martin, Aleksandr Vlasov et Jefferson Cepeda. Jai Hindley, pour sa part, a montré ses limites après avoir bénéficié du soutien de Romain Bardet, neuvième de l’étape, dans le final. Au classement général, la hiérarchie est la même avec Simon Yates qui dépossède Gianni Moscon du maillot de leader avec plus de 40 secondes d’avance sur Pavel Sivakov et un peu plus d’une minute sur Dan Martin.



CYCLISME / TOUR DES ALPES

2eme étape - Innsbruck-Feichten im Kaunertal (121,5km) - Mardi 20 avril 2021

1- Simon Yates (GBR/BikeExchange) en 3h17’42’’

2- Pavel Sivakov (RUS/Ineos Grenadiers) à 41’’

3- Dan Martin (IRL/Israel Start-Up Nation) à 58’’

4- Aleksandr Vlasov (RUS/Astana-Premier Tech) à 58’’

5- Jefferson Cepeda (COL/Androni Giocattoli-Sidermec) à 58’’

...

9- Romain Bardet (FRA/DSM) à 1’42’’

...



Classement général après 2 étapes (sur 5)

1- Simon Yates (GBR/BikeExchange) en 6h46’56’’

2- Pavel Sivakov (RUS/Ineos Grenadiers) à 45’’

3- Dan Martin (IRL/Israel Start-Up Nation) à 1’04’’

4- Aleksandr Vlasov (RUS/Astana-Premier Tech) à 1’08’’

5- Jefferson Cepeda (COL/Androni Giocattoli-Sidermec) à 1’08’’

...

12- Romain Bardet (FRA/DSM) à 1’52’’

...