Tour de Wallonie (E4) : Démare rafle l'étape finale et remporte l'épreuve

Démare, futur champion de France ?

CYCLISME / TOUR DE WALLONIE

4eme et dernière étape - Blegny-Érezée (199,4km) - Mercredi 19 août 2020

Arnaud Démare (FRA/Groupama-FDJ) en 4h51’28’’

Clément Venturini (FRA/AG2R-La Mondiale) mt

Florian Sénéchal (FRA/Deceuninck-Quick Step) mt

Romain Hardy (FRA/Arkéa-Samsic) mt

Bryan Coquard (FRA/B&B Hotels-Vital Concept) mt

Classement général final

Arnaud Démare a fini par avoir le dernier mot, dans une journée à rebondissements. Ce mercredi, le Français, pensionnaire de la formation Groupama-FDJ, a remporté, au sprint, la quatrième et dernière étape du Tour de Wallonie, longue de 199,4 kilomètres et courue entre Blegny et Érezée.Pourtant, tout n'était pas gagné d'avance pour Démare. En effet, à seulement 10 kilomètres de l'arrivée, le Français s'était alors retrouvé lâché.Grâce à ses coéquipiers, le sprinteur avait donc fini par retrouver sa place au sein du peloton, dans la descente de la côte de Beffe. Finalement, alors que le Belge Philippe Gilbert (Lotto-Soudal) avait lancé le sprint, à 300 mètres de la ligne d'arrivée, et semblait même se diriger vers la victoire,. Derrière, le Belge Greg Van Avermaet (CCC) n'a rien pu faire et doit donc se contenter de la troisième place du jour. A quelques jours seulement des championnats de France de cyclisme sur route, à Grand-Champ, Arnaud Démare, décidément en grande forme en ce moment, se place comme l'un des grands favoris.Philippe Gilbert (BEL/Lotto-Soudal) mtGreg Van Avermaet (BEL/CCC) mtJasper De Buyst (BEL/Lotto-Soudal) mtAmaury Capiot (BEL/Sport Vlaanderen-Baloise) mtAndrea Vendrame (ITA/AG2R-La Mondiale) mt