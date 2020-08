Démare doit conclure

Gros coup signé Arnaud Démare. Lors de la 3eme étape du Tour de Wallonie,, avant la dernière étape prévue ce mercredi. Pourtant, ce mardi, après deux étapes finies au sprint, le profil du jour semblait plutôt convenir à des spécialistes de bosses. D'autant plus, quand un groupe de quatre coureurs à l'aise dans l'exercice, composé de Greg Van Avermaet (CCC), Zdenek Stybar (Deceuninck-Quick Step), Loïc Vliegen (Circus - Wanty Gobert) et Jhonatan Narvaez (Ineos), a pris les devants lors de la dernière difficulté du jour, la côte de Cheratte (à 8,4 % de moyenne), à dix kilomètres de l'arrivée.En effet, grâce aux efforts des équipes Lotto-Soudal et Groupama-FDJ, qui ont travaillé pour leurs sprinteurs, ce sont encore une fois bien ces derniers qui ont eu la part belle entre Montzen et Visé. Ainsi, à l'arrivée, Sam Bennett a devancé Démare et John Degenklob (Lotto-Soudal) pour succéder à Ewan et au natif de Beauvais, vainqueurs des deux premières étapes.Une belle performance pour lui à quelques jours des Championnats de France.