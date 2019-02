Tour de Valence: Première pour Van Avermaet

Greg Van Avermaet a décroché son premier succès de la saison, et donc son premier succès sous les couleurs de l'équipe CCC, en remportant la 3e étape du Tour de Valence.

Le Belge a fait parler ses qualités de puncheur pour devancer le vainqueur de la veille, Matteo Trentin (Mitchelton-Scott), et l'Espagnol Luis-Leon Sanchez (Astana). Le champion du monde, Alejandro Valverde (Movistar), doit se contenter de la 4e place.

Edvald Boasson Hagen (Dimension-Data), qui s'est accroché dans la bosse finale pour terminer 14e, conserve la tête du classement général.

This is what we love to see! Team celebrations at the finish line .



Congratulations @GregVanAvermaet and to the whole team on an amazing performance in the closing kilometers of #VCV2019 stage 3. #RideForMore pic.twitter.com/uwXdQ8eHc2