Tour de Valence: Boassen Hagen premier leader

La saison 2019 prend son élan avec la première course par étapes en Europe, un Tour de la communauté de Valence, dont on courait ce mercredi, à Orihuela, un contre-la-montre de 10,2km au profil plutôt plat, mais dont la bosse à l'arrivée a souri à Edvald Boasson Hagen (Dimension Data), vainqueur à à 47,4 km/h de moyenne devant l'Espagnol Ion Izagirre (Astana), pointé à 5 secondes, et l'Allemand Tony Martin (Jumbo-Visma), qui finit à 7 secondes du champion de Norvège. Parmi les têtes d'affiche, on retiendra la 8e place à 13 secondes du tenant du titre Alejandro Valverde (Movistar) ou encore la 'perf' hors top 10 (11, +21") de Geraint Thomas (Sky), dont on a appris qu'il ne doublerait pas Tour de France et Tour d'Italie, le Gallois renonçant finalement au Giro. Damien Gaudin (Direct Energie), 18e à 25 scondes, est le premier Français.