Tour de Turquie (E8) : La dernière étape pour Cavendish, le général pour Diaz

TOUR DE TURQUIE

Classement de la 8eme étape (Bodrum - Kusadasi, 160,3km) - Dimanche 18 avril 2021

Classement général (après 8 étapes sur 8)

Sevré de victoire depuis 2018, Mark Cavendish a remporté quatre des huit étapes du Tour de Turquie qui était organisé cette semaine. Ce dimanche à Kusadasi, le Britannique s'est imposé au sprint devant Jasper Philipsen qui visait la passe de trois. Les deux sprinteurs ont été les hommes forts de cette semaine turque.La seconde d'avance qu'avait l'Espagnol sur Jay Vine au départ de la dernière étape a tenu jusqu'au bout grâce à la très bonne tactique défensive de ses coéquipiers de Delko.Les nombreux enjeux de cette dernière journée de course ont animé les 160km parcourus par le peloton entre Bodrum et Kusadasi. Entre les bonifications du sprint intermédiaire prévu 23km après le départ et l'ascension d'une difficulté de deuxième catégorie à 19 kilomètres de l'arrivée, les occasions de faire évoluer la hiérarchie étaient nombreuses. Le peloton a été nerveux et les nombreuses attaques n'ont rien arrangé. C'est finalement un groupe de dix hommes qui a réussi à s'échapper pour compter jusqu'à une minute d'avance à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée.Au passage sous la flamme rouge, c'est un sprint massif qui s'est organisé, comme lors de sept des huit étapes du Tour de Turquie et Mark Cavendish en a profité pour l'emporter. Jay Vine n'a pas pu se battre jusqu'au bout pour inquiéter José Manuel Diaz car il a chuté à deux kilomètres de l'arrivée, sans que sa place ne soit menacée en raison du moment où il est tombé.2- Jasper Philipsen (BEL/Alpecin-Fenix) mt3- Kristoffer Halvorsen (NOR/Uno-X Pro Cycling) mt4- André Greipel (ALL/Israel Start-Up Nation) mt5- Giovanni Lonardi (ITA/Bardiani-CSF-Faizane) mt...2- Jay Vine (AUS/Alpecin-Fenix) à 1"3- Eduardo Sepulveda (ARG/Androni Giocattoli - Siderlec) à 6"...