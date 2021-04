Quentin Pacher a abandonné



TOUR DE TURQUIE

Classement de la 7eme étape (Marmaris - Turgutreis, 180km) - Samedi 17 avril 2021

Classement général (après 7 étapes sur 8)

On prend presque les mêmes et on recommence. Ce samedi, lors de la septième étape du Tour de Turquie, le top 5 était quasiment identique à celui de la veille.Et si Mark Cavendish et André Greipel se sont une nouvelle fois illustrés, la victoire est revenue à Jasper Philipsen. Comme la veille. Le Belge a terminé avec une longueur d'avance sur ses deux premiers poursuivants. Le cycliste d'Alpecin-Fenix, qui a aussi marqué des points sur le sprint intermédiaire du jour, a pris la tête du classement aux points. Il a résisté aux nombreuses attaques qui ont animé l'étape du jour. Michel Giesselmann, Willie Smit, Stanislas Bazhkou, Shane Archbol, Jokin Aranburu ou Mirko Maestri ont tenté de s'échapper dans les 30 derniers kilomètres mais ils ont toujours été repris par un peloton qui a maîtrisé les écarts.A la veille de la dernière étape, le grand vainqueur du jour est Jay Vine.Français le mieux classé au départ de la septième étape, Quentin Pacher a été contraint d'abandonner après une chute.2- André Greipel (ALL/Israel Start-Up Nation) mt3- Mark Cavendish (GBR/Deceuninck-Quick Step) mt4- Stanislaw Aniolkowski (POL/Bingoal-Wallonie Bruxelles) mt5- Vincenzo Albanese (ITA/Eolo-Kometa) mt...2- Jay Vine (AUS/Alpecin-Fenix) à 1"3- Eduardo Sepulveda (ARG/Androni Giocattoli - Siderlec) à 6"...