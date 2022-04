Tour de Turquie (E4) : Sepulveda remporte l'étape et prend la tête du général

Edet termine meilleur Français



Geçici sonuçlar: 1. Eduardo Sepulveda, 2. Patrick Bevin, 3. Harm van Houcke, 4. Jay Vine, 5. Nairo Quintana. #TUR2022

— Tour of Türkiye (@tourofturkiye) April 13, 2022

TOUR DE TURQUIE

Classement de la 4eme étape (Izmir - Manisa, 146,2km) - Mercredi 13 avril 2022

Nicolas Edet (FRA/Team Arkéa Samsic) à 38"

Classement général (après 4 étapes sur 8)

Nicolas Edet (FRA/Team Arkéa Samsic) à 53"

Eduardo Sepulveda a su tirer son épingle du jeu. Ce mercredi,du Tour de Turquie, longue de 146,2 kilomètres et courue entre Izmir et Manisa. Une victoire acquise au sommet de Manisa, après une montée d'un total de 14,2 kilomètres à 7% de pente moyenne. Pour valider cette victoire finale, Sepulveda est parti seul, à seulement quatre kilomètres de la ligne.A l'arrivée, il devance ses premiers poursuivants de quinze secondes. Le podium du jour est complété par l'Australien Patrick Bevin (Israel - Premier Tech) alors que le Belge Harm Vanhoucke (Lotto Soudal) termine troisième.Sepulveda, quant à lui, en profite ainsi également pour faire coup double, puisqu'il s'empare aussi de la tête du classement général de cette épreuve cycliste. Meilleur Français du jour, Nicolas Edet termine dans le Top 10 du jour et se replace également au niveau du classement général.2- Patrick Bevin (AUS/Israel - Premier Tech) à 15"3- Harm Vanhoucke (BEL/Lotto Soudal) mt4- Nairo Quintana (COL/Team Arkéa Samsic) mt5- Jay Vine (AUS/Alpecin-Fenix) mt...9-...2- Patrick Bevin (AUS/Israel - Premier Tech) à 14"3- Jay Vine (AUS/Alpecin-Fenix) à 25"4- Harm Vanhoucke (BEL/Lotto Soudal) à 37"5- Anders Halland Johannessen (NOR/Uno-X Pro Cycling Team) à 46"6-...