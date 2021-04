Tour de Turquie (E3) : Deuxième victoire de suite pour Mark Cavendish

Cavendish tout en puissance

CYCLISME / TOUR DE TURQUIE

3eme étape - Beysehir-Alanya (212,6km) - Mardi 13 avril 2021

Classement général après 3 étapes (sur 8)

Mark Cavendish a repris goût à la victoire. Vainqueur ce lundi pour la première fois après plus de trois ans, le sprinteur britannique s’est une nouvelle fois montré le plus fort dans l’exercice du sprint massif lors de la troisième étape du Tour de Turquie, la plus longue de la semaine avec 212,6km entre Beysehir et Alanya. Une étape qui a démarré avec plusieurs tentatives d’échappée, dont une menée par Pierre Roland et Mathias Le Turnier, mais aucune n’est parvenue à avoir l’aval du peloton dans une première partie de parcours vallonnée. Ce sont finalement quatre coureurs, Nicola Venchiarutti, Iker Ballarin, Umberto Poli et Alfredo Castillo qui ont obtenu un bon de sortie, creusant un écart d’environ trois minutes sur le peloton. Alors que l’échappée a commencé à se déliter, Fabio Jakobsen a été un temps décroché du peloton dans une ascension.Mais le Néerlandais s’est accroché pour revenir en profitant de la descente vers le bord de mer, les 50 derniers kilomètres de l’étape étant totalement plats. Un final qui a vu les équipes de sprinteurs mettre les bouchées doubles pour revenir sur l’échappée avec seize kilomètres encore à parcourir. Dès lors, un sprint massif à Alanya était une certitude. L’équipe Israel Start-Up Nation a pris le contrôle du peloton pour André Greipel mais Alvaro Hodeg a pu placer idéalement Mark Cavendish. Le Britannique a lancé son sprint dans les 200 derniers mètres pour s’imposer facilement devant Jasper Philipsen et le champion de Pologne Stanislaw Aniolkowski. Avec ce deuxième succès en deux jours, Mark Cavendish conforte son maillot de leader du Tour de Turquie devant Jasper Philipsen et le vainqueur de la première étape ce dimanche, Arvid de Kleijn.Jasper Philipsen (BEL/Alpecin-Fenix) mtStanislaw Aniolkowski (POL/Bingoal WB) mtKristoffen Halvorsen (NOR/Uno-X) mtAndré Greipel (ALL/Israel Start-Up Nation) mtJasper Philipsen (BEL/Alpecin-Fenix) à 8’’Arvid de Kleijn (PBS/Rally Cycling) à 10’’Kristoffen Halvorsen (NOR/Uno-X) à 14’’André Greipel (ALL/Israel Start-Up Nation) à 16’’Pierre Barbier (FRA/Delko) à 16’’