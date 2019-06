Tour de Suisse: Tolhoek s'impose, Bernal leader

Antwan Tolhoek (Team Jumbo-Visma) a remporté ce jeudi la 6e étape du Tour de Suisse, longue de 120,2 km entre Einsiedeln et Flumserberg. Le coureur néerlandais, parti en solitaire dans la dernière ascension, a devancé le Colombien Egan Bernal (Team Ineos, à 0'17'') et le Français François Bidard (AG2R La Mondiale, à 0'24''). Tolhoek s'adjuge, au passage, sa première victoire chez les professionnels.

Grâce à cette victoire, Bernal, propulsé leader de sa formation suite aux récentes chutes de ses 2 coéquipiers britanniques Chris Froome et Geraint Thomas, prend ses responsabilités et avec la tête du classement général devant Rohan Dennis (Bahrain Merida, à 0'12'') et Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe, à 0'29'').