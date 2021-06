Tour de Suisse (E1) : Le premier maillot de leader pour Stefan Küng

Alaphilippe répond présent, Dumoulin et van der Poel dans le coup

CYCLISME - UCI WORLD TOUR / TOUR DE SUISSE

1ere étape - Frauenfeld-Frauenfeld (10,9km CLM individuel) - Dimanche 6 juin 2021

Classement général après 1 étape (sur 8)

Deux ans après la dernière édition, le Tour de Suisse est de retour. Et, pour fêter l'événement, les coureurs helvètes ont été à la fête à l'occasion du contre-la-montre inaugural, disputé sur 10,9km autour de Frauenfeld. Champion d'Europe de la spécialité, Stefan Küng n'a laissé à personne le soin d'aller signer le meilleur temps en 12'00''. Le coureur de la formation Groupama-FDJ n'a toutefois devancé que de quatre petites secondes son compatriote Stefan Bissegger, qui avait déjà montré son talent dans l'exercice à l'occasion du dernier Paris-Nice, dont il avait remporté le seule contre-la-montre devant Rémi Cavagna. Le podium de cette première étape du Tour de Suisse est complété par l'Italien Mattia Cattaneo, qui a concédé douze secondes à Stefan Küng sur ce parcours dénué de difficulté mais qui imposait tout de même des relances. Thomas Scully a pris la quatrième place de l'étape à quinze secondes de Stefan Kûng et devance de peu un des favoris de ce Tour de Suisse.L'équipe Deceuninck-Quick Step n'a pas manqué le rendez-vous car, à la cinquième place, on retrouve un certain Julian Alaphilippe. Le Français, qui ne portait pas son maillot de champion du monde à cette occasion, n'a concédé que 19 secondes à Stefan Küng et se place déjà bien au classement général en vue du reste de la semaine. Ancien triple champion du monde du contre-la-montre, Rohan Dennis n'a signé que le dixième temps mais les yeux se sont surtout tournés vers Tom Dumoulin. Absent du peloton depuis le dernier Tour d'Espagne mais de retour après une pause de quelques mois dans sa carrière, le Néerlandais a pris la 16eme position à 32 secondes, juste derrière Richard Carapaz. De retour sur la route après un crochet par le VTT pour préparer les prochains Jeux Olympiques au sortir du Tour des Flandres, Mathieu van der Poel n'a concédé que 38 secondes au vainqueur du jour. Une performance rassurante pour le coureur de l'équipe Alpecin-Fenix, attendu sur le prochain Tour de France avant de se tourner vers Tokyo.Stefan Bissegger (SUI/EF Education-Nippo) à 4''Mattia Cattaneo (ITA/Deceuninck-Quick Step) à 12''Thomas Scully (NZL/EF Education-Nippo) à 15''Julian Alaphilippe (FRA/Deceuninck-Quick Step) à 10''Jonas Rutsch (ALL/EF Education-Nippo) à 22''Jannik Steimle (ALL/Deceuninck-Quick Step) à 22''Florian Vermeersch (BEL/Lotto-Soudal) à 22''Soren Kragh Andersen (DAN/DSM) à 22''Rohan Dennis (AUS/Ineos Grenadiers à 23''