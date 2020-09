Tour de Slovaquie : Barbier s’adjuge la dernière étape au sprint

@rudybarbier75 seized the last stage, @SteimleJannik wins overall 🏆 More information and results at our website: https://t.co/kYPEvLlDiA

📷Jan Melicher pic.twitter.com/e2to3OKJOr

— Tour of Slovakia (@TourofSlovakia) September 19, 2020

Rudy Barbier a terminé le Tour de Slovaquie en beauté ! Le Français de la formation Israel Start-Up Nation s’est, en effet, montré le plus fort dans l’emballage final de la dernière étape de l’épreuve, disputée ce samedi entre Topolcianky et Skalica sur 171,7km. Un parcours qui, grâce aux sprints intermédiaires placés en début d’étape, a immédiatement connu un rythme élevé sans que Jannik Steimle, leader du classement général, et Nico Denz, deuxième dans la même seconde, ne parviennent à se départager. C’est alors qu’un groupe de quatre coureurs a pris le large sur le peloton.Un groupe notamment emmené par le Slovène Kristjan Hocevar qui n’a jamais vu les équipes de sprinteurs lui laisser une marge incontrôlable. Cette échappée a pris fin à 35 kilomètres de la ligne d’arrivée et a finalement été rattrapée dans les quinze derniers kilomètres, ouvrant la porte à un sprint massif qui allait décider du résultat de l’étape mais également du classement général. A ce petit jeu, c’est donc Rudy Barbier qui s’est montré le plus fort pour devancer sur la ligne Alvaro Hodeg et Martin Laas. Pour le classement général, les positions n’ont pas évolué et c’est donc le coureur de la formation Deceuninck-Quick Step Jannik Steimle qui s’impose, succédant au palmarès du Tour de Slovaquie à son coéquipier Yves Lampaert.