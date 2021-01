Tour de San Juan : Les organisateurs renoncent à l'édition 2021

COMUNICADO OFICIAL

👇 Aquí les dejamos en detalle lo expresado en la conferencia de prensa, en donde se dio a conocer la suspensión de la Vuelta a San Juan 2021.https://t.co/SV7RPgj0Xw



— Vuelta a San Juan OK (@vueltasanjuanok) January 11, 2021

Un premier rendez-vous à Valence ?

A l’image de l’essentiel de la saison 2020, le début de la saison cycliste 2021 sera concentré sur l’Europe. Alors que le Tour Down Under et la Cadel Evans Great Ocean Race ont d’ores-et-déjà été annulés par leurs organisateurs, plusieurs grands noms du peloton professionnel tels Chris Froome ou Peter Sagan devaient lancer leur saison sur les routes argentines à l’occasion du Tour de San Juan. Avec huit étapes dont un contre-la-montre individuel et une arrivée en altitude, le parcours avait tout pour permettre de bien lancer l’année. Mais la dégradation de la situation sanitaire en Argentine est venue chambouler les plans.En effet, par l’intermédiaire d’un communiqué, les organisateurs du Tour de San Juan ont officialisé l’annulation de l’édition 2021, qui devait démarrer le 24 janvier prochain et se dérouler sur une semaine. Une décision justifiée par « les recommandations des organisations nationales et internationales de référence concernant le coronavirus ». Mais, dès à présent, les organisateurs de l’épreuve ont donné rendez-vous pour l’édition 2022. Face à cette annulation, le début de la saison 2021 devrait être repoussé au début du mois de février avec le Tour de la Communauté de Valence, dont le départ sera donné le 3 février prochain suivi du Tour de la Provence le 11 février. Toutefois, avec l’évolution encore incertaine de la situation sanitaire, l’incertitude restera grande quant au calendrier d’une saison qui s’annonce déjà perturbée.