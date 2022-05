Tour de Romandie (E5) : Vlasov renverse le classement général

Aleksandr Vlasov au bout de l'effort après le CLM#TDR2022 #TDRnonstop pic.twitter.com/EcHZKm2sIh

Vlasov sans aucun rival

CYCLISME - UCI WORLD TOUR / TOUR DE ROMANDIE

5eme étape - Aigle-Villars-sur-Ollon (15,8km contre-la-montre individuel) - Dimanche 1er mai 2022

Classement général final

Aleksandr Vlasov fait coup double ! Après avoir laissé la victoire à son coéquipier Sergio Higuita ce samedi à Zinal, le Russe de la formation Bora-Hansgrohe a dominé de la tête et des épaules la dernière étape du Tour de Romandie. Un grand final qui a proposé un inhabituel contre-la-montre en côte long de 15,8 kilomètres entre le Centre Mondial du Cyclisme, siège de l’Union Cycliste Internationale situé à Aigle et la station de Villars-sur-Ollon. Un parcours en deux temps avec six kilomètres relativement plat puis une montée régulière. Leader du classement général et favori annoncé de cette dernière étape, Rohan Dennis n’a pas été au rendez-vous. S’il a été à l’aise sur la première portion, parcourue avec son vélo de contre-la-montre, le champion d’Australie de l’exercice a été en grande difficulté dans la pente après avoir changé de monture et a très vite perdu tout espoir de remporter ce 75eme Tour de Romandie. Le coureur de l’équipe Jumbo-Visma a dû se contenter de la 22eme place à plus de deux minutes du vainqueur du jour.Déjà en tête au temps intermédiaire situé à sept kilomètres de l’arrivée, Aleksandr Vlasov n’a jamais coupé son effort. Le Russe a bouclé la distance en 33’40’’ et a repoussé son plus proche poursuivant à 31 secondes. Plus grimpeur que rouleur, Simon Geschke a trouvé un terrain convenant à ses qualités et termine deuxième de l’étape devant Gino Mäder, qui a concédé 36 secondes à Aleksandr Vlasov. Damiano Caruso et Steven Kruijswijk, à l’aise en montagne, complètent le Top 5 mais à plus d’une minute. Après avoir prouvé sur le Tour des Alpes qu’il retrouvait la forme, Thibaut Pinot a pu s’exprimer sur ce contre-la-montre en côte et termine sixième de l’étape à 1’07’’ du vainqueur. Avec cette victoire d’étape, Aleksandr Vlasov remporte par la même occasion le classement général du Tour de Romandie, son premier succès sur un course par étapes labellisée UCI World Tour. Le Russe devance de 50 secondes Gino Mäder et de 55 secondes Simon Geschke, qui complètent le podium. Rohan Dennis, quant à lui termine huitième quand Thibaut Pinot, gagnant treize places sur cette dernière étape, conclut la semaine comme meilleur Français à la 13eme position.Simon Geschke (ALL/Cofidis) à 31’’Gino Mäder (SUI/Bahrain Victorious) à 36’’Damiano Caruso (ITA/Bahrain Victorious) à 1’04’’Steven Kruijswijk (PBS/Jumbo-Visma) à 1’05’’Thibaut Pinot (FRA/Groupama-FDJ) à 1’07’’Rein Taaramäe (EST/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) à 1’25’’Juan Ayuso Pesquera (ESP/UAE Team Emirates) à 1’25’’Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) à 1’26’’Ben O’Connor (AUS/AG2R-Citroën) à 1’40’’Gino Mäder (SUI/Bahrain Victorious) à 50’’Simon Geschke (ALL/Cofidis) à 55’’Juan Ayuso Pesquera (ESP/UAE Team Emirates) à 1’22’’Ben O’Connor (AUS/AG2R-Citroën) à 1’47’’Damiano Caruso (ITA/Bahrain Victorious) à 1’51’’Steven Kruijswijk (PBS/Jumbo-Visma) à 1’52’’Rohan Dennis (AUS/Jumbo-Visma) à 1’54’’Lucas Plapp (AUS/Ineos Grenadiers) à 2’08’’Einer Augusto Rubio (COL/Movistar) à 2’13’’Thibaut Pinot (FRA/Groupama-FDJ) à 2’54’’