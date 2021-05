Tour de Romandie (E5) : Le contre-la-montre final pour Cavagna, le classement général pour Thomas

Rémi Cavagna était depuis longtemps à sa recherche. Champion de France en titre du contre-la-montre, le rouleur de la formation Deceuninck-Quick Step a enfin brillé en portant le maillot bleu-blanc-rouge. Deuxième du contre-la-montre de Paris-Nice puis de celui disputé lors du Tour de Catalogne avant de prendre la quatrième place du prologue du Tour de Romandie, Rémi Cavagna a su tout mettre bout-à-bout pour s’imposer sur le parcours de 16,19km tracé autour de Fribourg. Profitant d’une route sèche malgré la menace de la pluie, qui a eu un rôle proéminent tout au long de la semaine, le rouleur s’est installé très tôt au somment du classement et n’a plus été délogé de cette première place. Vainqueur à Gien sur Paris-Nice devant Rémi Cavagna pour quelques centièmes, Stefan Bissegger s’est incliné face au Français pour six petites secondes sur la ligne d’arrivée.

Première victoire depuis le Tour de France 2018 pour Thomas

Au-delà de la course à la victoire d’étape, c’est la victoire finale qui était le principal enjeu de ce contre-la-montre final. Avec les neuf premiers en moins d’une minute avant cette dernière étape, aucun droit à l’erreur n’était permis. Mais, au lendemain de sa mésaventure dans la dernière ligne droite à Thyon 2000, Geraint Thomas voulait prendre sa revanche et le Gallois n’a pas manqué l’occasion. Au contact de Rémi Cavagna au pointage intermédiaire, le coureur de l’équipe Ineos Grenadiers a ensuite pris le parti de ne pas prendre de risque sur une chaussée parfois humidifiée par la pluie arrivée sur la région de Fribourg. Troisième de l’étape à 17 secondes, Geraint Thomas a également profité des difficultés de Michael Woods, moins à l’aise dans l’exercice du contre-la-montre, pour aller chercher la victoire au classement général, sa première depuis le maillot jaune remporté sur le Tour de France 2018.

Doublé pour Ineos Grenadiers au général

En effet, le coureur de la formation Israel Start-Up Nation n’a pu faire mieux que la 28eme place de ce contre-la-montre, concédant un peu moins d’une minute à Geraint Thomas alors qu’il a abordé cette étape avec seulement onze secondes d’avance. Une perte de temps qui fait les affaires de l’équipe Ineos Grenadiers car, en plus de la victoire finale du Gallois, Richie Porte prend la deuxième place du classement général, profitant de sa cinquième place sur cette dernière étape. L’Australien, pour l’étape comme pour le général, devance Fausto Masnada. Marc Soler, huitième de cette étape et ancien porteur du maillot de leader, termine ce Tour de Romandie à la quatrième place juste devant Michael Woods. Côté Français, Kenny Elissonde termine l’épreuve à la 29eme place du classement général à près de treize minutes de Geraint Thomas et deux minutes devant Clément Champoussin. Après avoir démarré par un triplé à Oron, l’équipe Ineos Grenadiers s’offre donc le doublé au classement général.



CYCLISME - UCI WORLD TOUR / TOUR DE ROMANDIE

5eme et dernière étape - Fribourg-Fribourg (16,19km CLM individuel) - Dimanche 2 mai 2021

1- Rémi Cavagna (FRA/Deceuninck-Quick Step) en 21’54’’

2- Stefan Bissegger (SUI/EF Education-Nippo) à 6’’

3- Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers) à 17’’

4- Ilan Van Wilder (BEL/DSM) à 18’’

5- Richie Porte (AUS/Ineos Grenadiers) à 20’’

6- Fausto Masnada (ITA/Deceuninck-Quick Step) à 21’’

7- Mattia Cattaneo (ITA/Deceuninck-Quick Step) à 29’’

8- Marc Soler (ESP/Movistar) à 34’’

9- Rohan Dennis (AUS/Ineos Grenadiers) à 35’’

10- Filippo Ganna (ITA/Ineos Grenadiers) à 37’’

...



Classement général final

1- Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers) en 17h59’57’’

2- Richie Porte (AUS/Ineos Grenadiers) à 28’’

3- Fausto Masnada (ITA/Deceuninck-Quick Step) à 38’’

4- Marc Soler (ESP/Movistar) à 39’’

5- Michael Woods (CAN/Israel Start-Up Nation) à 43’’

6- Ben O’Connor (AUS/AG2R-Citroën) à 45’’

7- Ion Izagirre (ESP/Astana-Premier Tech) à 1’08’’

8- Lucas Hamilton (AUS/BikeExchange) à 1’22’’

9- Damiano Caruso (ITA/Bahrain Victorious) à 1’30’’

10- Wilco Kelderman (PBS/Bora-Hansgrohe) à 2’20’’

...

29- Kenny Elissonde (FRA/Trek-Segafredo) à 12’24’’

...