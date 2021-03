Tour de Pologne : Il n’y aura plus de sprint final à Katowice

Happy to see this young man back on his bike again 🤗

Photo: Dylan Groenewegen, quant à lui, a été suspendu neuf mois et ne pourra pas effectuer son retour avant le mois de mai.

Il y a sept mois, Fabio Jakobsen échappait de peu à la mort, lors du sprint final de la première étape du Tour de Pologne, à Katowice, en chutant dans les barrières à très haute vitesse, après avoir été poussé involontairement par Dylan Groenewegen. Le Tour de Pologne sera de nouveau au programme du World Tour, du 9 au 15 août prochain, mais il n’y aura plus de sprint final à Katowice. La ville du sud de la Pologne accueillera un contre-la-montre individuel à la place, afin de réduire au maximum les risques de chute.« Ce n'est plus possible à l'avenir. Les arrivées en descente, où la vitesse augmente, ne seront plus autorisées. Les virages à 200 mètres de l'arrivée ne seront plus acceptés non plus », a fait savoir l’UCI au média néerlandais Wielerflits.