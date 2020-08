Tour de Pologne : Groenewegen souffre d'une fracture à une clavicule

Une terrible chute décidément lourde de conséquences. Alors que Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step), dont l'état de santé est encore jugé particulièrement inquiétant par les médecins, est toujours plongé dans un coma artificiel, après la première étape du Tour de Pologne, d'autres coureurs se sont également retrouvés à l'hôpital. Responsable de cette effroyable chute après avoir tassé dans les barrières le champion des Pays-Bas, Dylan Groenewegen, qui est lui aussi allé au sol, en paye également les conséquences, physiquement parlant. En effet, le pensionnaire de la formation Jumbo-Visma, emmené à l'hôpital, souffre d'une fracture à une clavicule.

Plugge : « Dylan se sent terriblement mal »

C'est son patron lui-même, à savoir Richard Plugge, qui a confirmé l'information, sur le site internet officiel de l'équipe : « Merijn Zeeman et moi sommes allés voir Dylan (ndlr : Groenewegen) rapidement ce jeudi à l'hôpital, où il a subi une opération pour une fracture de la clavicule. On a parlé brièvement, et Dylan (Groenewegen) se sent terriblement mal sur ce qu'il s'est passé. Il est très affecté par ça. Pour lui, tout ce qui compte est que Fabio Jakobsen et les autres coureurs blessés dans cette chute puissent récupérer. Bientôt, on discutera de l'incident en détail avec lui. Nos pensées vont aux victimes et on leur souhaite de tout notre cœur un bon rétablissement. »