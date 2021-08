Julius van den Berg niezwykle szczęśliwy i zmęczony po pięknym finiszu i zwycięstwie ostatniego etapu Tour de Pologne! @EFprocycling

Julius van den Berg extremely happy and tired after his beautiful finish and win of the final stage of the Tour de Pologne! @EFprocycling pic.twitter.com/3KELzdglg6



— Tour de Pologne (@Tour_de_Pologne) August 15, 2021



Oto i on! Zwycięzca 78. Tour de Pologne! Here he is! The winner of the 78th Tour de Pologne 🍾👏🏼 @JooAlmeida98 @deceuninck_qst pic.twitter.com/WEEhRiROUM

— Tour de Pologne (@Tour_de_Pologne) August 15, 2021

CYCLISME - UCI WORLD TOUR / TOUR DE POLOGNE

7eme étape - Zabrze-Cracovie (145km) - Dimanche 15 août

Classement général final

En dépit d'un tracé relativement accidenté, notamment en début de parcours, la 7eme et ultime étape du Tour de Pologne semblait promise à une arrivée massive du peloton. Et c'est exactement ce scénario qui s'est produit au terme des 145km ralliant Zabrze à Cracovie. Parvenant toutefois à prendre quelques longueurs sur le peloton avant l'arrivée, un quintet s'est disputé la victoire au sprint. Plus fort au coup de pédale, le Néerlandais(Israel Start-Up Nation) et l'Américain Matteo Jorgenson (Movistar).C'est la première victoire du coureur batave sur le circuit professionnel. Ce succès n'inquiète pas le leader du classement général, Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step), qui possédait avant le départ de cette 7eme étape vingt secondes d'avance sur son dauphin, le Slovène Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) et 27 secondes de mieux sur le Polonais Michal Kwiatowski (Ineos Grenadiers).glané dès sa victoire lors de la 2eme étape puis conforté au terme de la 4eme étape lorsqu'il a signé un doublé dans cette édition.En enlevant ce 78eme Tour de Pologne, Joao Almeida remporte sa première victoire retentissante sur le circuit professionnel. Pour fêter cela il ne s'est pas fait prier pour sabrer le champagne sur le podium.. Absent cette année, le Belge a inscrit une nouvelle ligne à son palmarès, achevant le Tour du Danemark en tête du classement général ce samedi, grâce à un contre-la-montre sur lequel il a signé le meilleur temps.Alexis Renard (FRA/Israel Start-Up Nation) mtMatteo Jorgenson (USA/Movistar) mtGianni Moscon (ITA/Ineos Grenadiers) mtAlvaro Hodeg (COL/Deceuninck-Quick Step) à 3’’Fernando Gaviria (COL/UAE Team Emirates) à 3’’Olav Kooij (PBS/Jumbo-Visma) à 3’’John Degenkolb (ALL/Lotto-Soudal) à 3’’Phil Bauhaus (ALL/Bahrain Victorious) à 3’’Lionel Taminiaux (BEL/Alpecin-Fenix) à 3’’Matej Mohoric (SLO/Bahrain Victorious) à 20’’Michal Kwiatkowski (POL/Ineos Grenadiers) à 20’’Diego Ulissi (ITA/UAE Team Emirates) à 37’’Mikkel Honoré (DAN/Deceuninck-Quick Step) à 53’’Tim Wellens (BEL/Lotto-Soudal) à 57’’Jai Hundley (NZL/DSM) à 1’06’’Dylan Teuns (BEL/Bahrain Victorious) à 1’25’’Ben Tulett (GBR/Alpecin-Fenix) à 1’28’’Pascal Eenkhoorn (PBS/Jumbo-Visma) à 1’30’’Clément Berthet (FRA/AG2R-Citroën) à 1’58’’