Tour de Pologne (E5) : Victoire pour Nikias Arndt, João Almeida perd du terrain sur Mohoric

Arndt a saisi sa chance, Mohoric met Almeida sous pression

CYCLISME - UCI WORLD TOUR / TOUR DE POLOGNE

5eme étape - Chocholow-Bielsko-Biala (172,8km) - Vendredi 13 août 2021

Classement général après 5 étapes (sur 7)

Nikias Arndt s’impose d’un rien à Bielsko-Biala ! Le coureur allemand de la formation DSM a fini par avoir le dernier mot dans un sprint intense qui l’opposait notamment à Matej Mohoric et Stefano Oldani. Une étape longue de 172,8km au départ de Chocholow qui a proposé un parcours au premier abord favorable aux baroudeurs avec trois difficultés majeures avant le circuit final emprunté à trois reprises. Une configuration qui a attiré les convoitises mais les tentatives d’échappées n’ont rien donné. C’est finalement le Belge Jonas Rickaert qui a lancé le bon coup de cette 5eme étape du Tour de Pologne. Très rapidement, le coureur de la formation Alpecin-Fenix a été rattrapé par cinq autres coureurs, dont le Polonais Lukasz Owsian et le Colombien Daniel Arroyave, en lutte pour le maillot de meilleur grimpeur. Mais les deux coureurs ont été piégés par Emils Liepins, qui a pris le maximum de points au sommet de Przelecz Krowiarki puis de Kocierz. Toutefois, Lukasz Owsian a fait la différence au sommet de Przelecz Przegibek pour s’assurer de ramener le maillot à pois jusqu’à l’arrivée de ce Tour de Pologne. En effet, le membre de l’équipe de Pologne a suivi une attaque de Jonas Rickaert dans les pentes de cette difficulté, à 42 kilomètres de l’arrivée.Alors que le peloton a très vite réduit l’écart avec la tête de course sous l’impulsion des équipes de sprinteurs, un quatuor composé de Larry Warbasse, Tomasz Marczynski, Sean Bennett et Jonas Rickaert s’est isolé en tête de course à l’orée des 20 derniers kilomètres. Si l’entente a été un temps bonne, l’effort de l’équipe Ineos Grenadiers pour Michal Kwiatkowski a maintenu le peloton à portée de main. Tomasz Marczynski a alors tenté sa chance seul à un peu moins de neuf kilomètres de la ligne d’arrivée mais sans succès, étant tout d’abord repris par le reste de l’échappée puis par le peloton. Jonas Rickaert a été le dernier à résister, étant repris à 3400m de l’arrivée. Un final qui s’est avéré être sous tension avec plusieurs chutes qui ont totalement désorganisé le peloton. Un désordre dont Nikias Arndt a su tirer parti. Le sprinteur allemand, dont la dernière victoire remontait à la 8eme étape de la Vuelta 2019, a pris le meilleur sur Matej Mohoric et Stefano Oldani. Le champion de Slovénie profite des six secondes de bonifications pour revenir à seulement deux secondes de João Almeida, quatrième de l’étape. Un écart infime alors que la victoire finale devrait se jouer ce samedi lors d’un contre-la-montre de 19 kilomètres autour de Katowice.Matej Mohoric (SLO/Bahrain Victorious) mtStefano Oldani (ITA/Lotto-Soudal) mtJoão Almeida (POR/Deceuninck-Quick Step) mtDiego Ulissi (ITA/UAE Team Emirates) mtQuinten Hermans (BEL/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) mtDavid Dekker (PBS/Jumbo-Visma) mtJake Stewart (GBR/Groupama-FDJ) mtAndrea Vendrame (ITA/AG2R-Citroën) mtMikkel Honoré (DAN/Deceuninck-Quick Step) mtMatej Mohoric (SLO/Bahrain Victorious) à 2’’Diego Ulissi (ITA/UAE Team Emirates) à 14’’Michal Kwiatkowski (POL/Ineos Grenadiers) à 21’’Lorenzo Rota (ITA/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) à 32’’Giovanni Aleotti (ITA/Bora-Hansgrohe) à 32’’Einer Rubio (COL/Movistar) à 26’’Tim Wellens (BEL/Lotto-Soudal) à 36’’Mikkel Honoré (DAN/Deceuninck-Quick Step) à 37’’Quinten Hermans (BEL/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) à 47’’