Tour de Pologne (E3) : Premier succès de la saison pour Fernando Gaviria

Gaviria opportuniste

CYCLISME - UCI WORLD TOUR / TOUR DE POLOGNE

3eme étape - Sanok-Rzeszow (226,4km) - Mercredi 11 août 2021

Classement général après 3 étapes (sur 7)

Fernando Gaviria renoue avec la victoire ! En manque de réussite au sprint depuis la 2eme étape du Tour de Burgos l’an passé, le sprinteur colombien a su profiter du travail de ses rivaux pour aller chercher son premier succès depuis plus d’un an. Une étape longue de 226,4 kilomètres entre Sanok et Rzeszow qui a proposé une première moitié de parcours très vallonnée. Un profil qui a fait le jeu d’un groupe de dix coureurs dont le Néerlandais Taco van der Hoorn, vainqueur d’étape sur le dernier Giro et déjà en vue lors de cette édition 2021 du Tour de Pologne, mais également Simon Clarke, Tm Böhli ou encore Daniel Arroyave. Un large groupe qui a toutefois su collaborer pour prendre une avance dépassant les trois minutes après une quarantaine de kilomètres. Principale menace du maillot jaune de João Almeida, l’Italien Filippo Conca a provoqué la réaction de l’équipe Deceuninck-Quick Step dans les 60 derniers kilomètres pour réduire progressivement le retard sur l’échappée.Afin de favoriser leurs sprinteurs, Phil Bauhaus et Fernando Gaviria, les équipes Bahrain Victorious et UAE Team Emirates sont venues soutenir l’effort du « Wolfpack » pour rapprocher un peu plus le peloton du groupe de tête. A 24 kilomètres de l’arrivée, Taco van der Hoorn a secoué l’échappée avec un démarrage qui n’a toutefois pas fait de différence. Les dix derniers kilomètres de cette étape au vu l’échappée se déliter avec seuls Taco van der Hoorn, Simon Clarke et Lionel Taminiaux qui ont résisté autant que possible au retour du peloton. Une échappée qui a pris fin avec 2600 mètres encore à parcourir jusqu’à la ligne d’arrivée. Dès lors, un sprint massif était inévitable avec les trains qui se sont mis en place. Alors que l’équipe Jumbo-Visma a parfaitement mis en place Olav Kooij et que l’équipe Bahrain Victorious a lancé Phil Bauhaus, c’est Fernando Gaviria qui a su le mieux naviguer. Tirant parti du travail de ses rivaux, le Colombien s’impose d’une courte marge face au Néerlandais et à l’Allemand. Le peloton étant arrivé groupé, João Almeida a défendu sans difficulté son maillot de leader avant l’étape-reine de ce Tour de Pologne, avec une arrivée en côté à Bukovina Resort.Olav Kooij (PBS/Jumbo-Visma) mtPhil Bauhaus (ALL/Bahrain Victorious) mtMax Kanter (ALL/DSM) mtMaximilian Walscheid (ALL/Qhubeka-Nexthash) mtJonas Rickaert (BEL/Alpecin-Fenix) mtHugo Hofstetter (FRA/Israel Start-Up Nation) mtMichael Schwartzmann (ALL/Bora-Hansgrohe) mtMichal Kwiatkowski (POL/Ineos Grenadiers) mtJohn Degenkolb (ALL/Lotto-Soudal) mtDiego Ulissi (ITA/UAE Team Emirates) à 4’’Matej Mohoric (SLO/Bahrain Victorious) à 4’’Michal Kwiatkowski (POL/Ineos Grenadiers) à 11’’Mikkel Honoré (DAN/Deceuninck-Quick Step) à 18’’Dylan Teuns (BEL/Bahrain Victorious) à 22’’Lorenzo Rota (ITA/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) à 22’’Jai Hindley (NZL/DSM) à 22’’Giovanni Aleotti (ITA/Bora-Hansgrohe) à 22’’Einer Rubio (COL/Movistar) à 26’’