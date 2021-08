Tour de Pologne (E2) : Victoire et maillot de leader pour João Almeida

Joao Almeida from @deceuninck_qst won stage 2 of Tour de Pologne #UCIWT #TDP2021

— Tour de Pologne (@Tour_de_Pologne) August 10, 2021

Almeida est parti trop tôt mais a su l’emporter

CYCLISME - UCI WORLD TOUR / TOUR DE POLOGNE

2eme étape - Zamosc-Przemysl (200,8km) - Mardi 10 août 2021

Classement général après 2 étapes (sur 7)

João Almeida a signé la revanche de l’équipe Deceuninck-Quick Step ! Au lendemain d’une première étape dont l’issue n’a pas souri à son coéquipier Alvaro Hodeg, le coureur portugais s’est montré le plus costaud dans un final exigeant à Przemysl. Une deuxième étape longue de 200,8km au départ de Zamosc qui a vu un groupe de cinq coureurs composé de Taco van der Hoorn, Sebastian Langeveld, Patryk Stosz, Nikita Stalnov et Gabriel Cullaigh prendre le large très tôt. Alors que le peloton a été pris en main par la formation Bahrain Victorious de Phil Bauhaus, l’écart n’a jamais dépassé la barre des quatre minutes. En effet, avec un final présentant trois difficultés dans les 40 derniers kilomètres avant un dernier kilomètre avec des pentes flirtant avec les 15%, le peloton était décidé à ne pas laisser trop de marge à ce quintette mené par le vainqueur de la 3eme étape du Giro et celui qui a pris à trois reprises la deuxième place du championnat des Pays-Bas du contre-la-montre. A un peu moins de 100 kilomètres de l’arrivée, la course s’est animée avec un trio composé de Manuele Boaro, Lukas Pöstlberger et Ryan Mullen qui s’est détaché du peloton. Trois coureurs qui n’ont eu besoin que de trois kilomètres pour faire la jonction avec la tête de course, l’écart étant alors plus proche de la minute. Un mouvement qui a permis au groupe de huit de reprendre un peu d’air sur le peloton.Toutefois, l’entente n’a pas été exceptionnelle et, dans la montée du Kalwaria Paclawska, Lukas Pöstlberger est parti seul. Dans le même temps, Phil Bauhaus a confirmé que ce terrain n’était pas fait pour lui, étant distancé par le peloton et abandonnant ses espoirs de conserver le maillot de leader. Alors que le peloton, emmené par l’équipe Ineos Grenadiers, a rattrapé ce qu’il restait de l’échappée, Biniam Ghirmay a attaqué à 25 kilomètres de l’arrivée pour revenir sur Lukas Pöstlberger avant de distancer l’Autrichien, visiblement à bout de forces. Plusieurs coureurs ont tenté de revenir sur l’Erythréen mais ce dernier a finalement été absorbé par le peloton à l’entame des 20 derniers kilomètres de l’étape. Avant ce final tortueux, Philippe Conca a essayé sans succès de distancer le peloton, tout comme un certain Rémi Cavagna. Mais l’explication a bien eu lieu dans les dernières pentes avec Matej Mohoric qui a allumé la première mèche, avec Tim Wellens qui a pu prendre sa roue. Toutefois, à 1300 mètres de la ligne d’arrivée, João Almeida a placé un démarrage sec qui lui a permis de s’isoler en tête de course. Si Einer Rubio a tenté de suivre, c’est Diego Ulissi qui a fait la jonction avec 300 mètres encore à parcourir, Matej Mohoric étant quelques longueurs derrière. Le coureur portugais a alors temporisé avant de placer une dernière accélération qui lui a permis de devancer son futur coéquipier chez UAE Team Emirates, le champion de Slovénie complétant le podium. Avec la défaillance de Phil Bauhaus, João Almeida fait coup double en s’emparant du maillot de leader du Tour de Pologne.Diego Ulissi (ITA/UAE Team Emirates) mtMatej Mohoric (SLO/Bahrain Victorious) mtMichal Kwiatkowski (POL/Ineos Grenadiers) à 4’’Mikkel Honoré (DAN/Deceuninck-Quick Step) à 8’’Lorenzo Rota (ITA/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) à 12’’Jai Hindley (NZL/DSM) à 12’’Giovanni Aleotti (ITA/Bora-Hansgrohe) à 12’’Dylan Teuns (BEL/Bahrain Victorious) à 12’’Tim Wellens (BEL/Lotto-Soudal) à 16’’Matej Mohoric (SLO/Bahrain Victorious) à 4’’Diego Ulissi (ITA/UAE Team Emirates) à 4’’Michal Kwiatkowski (POL/Ineos Grenadiers) à 11’’Mikkel Honoré (DAN/Deceuninck-Quick Step) à 18’’Dylan Teuns (BEL/Bahrain Victorious) à 22’’Lorenzo Rota (ITA/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) à 22’’Jai Hindley (NZL/DSM) à 22’’Giovanni Aleotti (ITA/Bora-Hansgrohe) à 22’’Tim Wellens (BEL/Lotto-Soudal) à 26’’