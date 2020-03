Tour de Lombardie : Une victoire de prestige pour Pinot

Il a fallu attendre 21 ans ! Depuis Laurent Jalabert en 1997, aucun Français n'avait triomphé sur le Tour de Lombardie. Ce samedi, cette anomalie a été réparée puisque Thibaut Pinot s'est imposé au terme des 241 kilomètres reliant Bergame à Côme, sur la Classique des feuilles mortes. Le coureur de la formation Groupama-FDJ s'est imposé devant l'Italien Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) et le Belge Dylan Teuns (BMC). Le Tricolore conclut donc une sacrée semaine qui l'avait déjà vu triompher lors de Milan-Turin, il y a trois jours de cela. Pendant la course, le Franc-Comtois a finalement pris le dessus sur Nibali, pourtant tenant du titre, au terme d'un duel d'une très haute intensité.

Une échappée matinale de huit coureurs

Avant cela, huit coureurs avaient pris la poudre d'escampette, dès les premiers kilomètres. L'échappée matinale était ainsi composée de Davide Ballerini (Androni Giocattoli), Franck Bonnamour (Fortuneo-Samsic), Jhonatan Restrepo (Katusha-Alpecin), Florian Sénéchal (Quick-Step Floors), Michael Storer (Sunweb), Marco Marcato (UAE Team Emirates), Umberto Orsini et Alessandro Tonelli (Bardiani CSF). Certains d'entre eux ont même réussi à résister assez longtemps, jusqu'à ce que le peloton, sous l'impulsion de la formation LottoNL-Jumbo, qui a pris les choses en mains à l'approche du Mur de Sormano, les reprenne.

Pinot est parti seul à 14 kilomètres de l'arrivée

C'est donc Primoz Roglic qui a lancé, le premier, les hostilités, en plaçant une banderille à 49 kilomètres de l'arrivée. Cette attaque a été suivie par celles de Vincenzo Nibali et Thibaut Pinot. Les deux hommes ont réussi à distancer Roglic avant que celui-ci ne recolle. Par la suite, un quatuor s'est formé avec le retour d'Egan Bernal (Sky). Pinot a finalement réussi à opérer un écrémage par l'arrière, jusqu'à faire craquer Nibali, à 14 kilomètres de la ligne, dans le Civiglio. Le Français n'a plus jamais lâché sa place de leader. Thibaut Pinot remporte là, à n'en pas douter, l'une des plus belles victoires de sa carrière.



TOUR DE LOMBARDIE

Classement final (Bergame-Côme, 241km) - Samedi 13 octobre 2018

1- Thibaut Pinot (FRA/Groupama-FDJ) en 5h53'22 ”

2- Vincenzo Nibali (ITA/Bahrain-Merida) à 32”

3- Dylan Teuns (BEL/BMC) à 43”

4- Rigoberto Uran (COL/EF Education First) m.t.

5- Tim Wellens (BEL/Lotto Soudal) m.t.

6- Ion Izagirre Insausti (ESP/Bahrain-Merida) m.t.

7- Rafal Majka (POL/Bora-Hansgrohe) m.t.

8- Domenico Pozzovivo (ITA/Bahrain-Merida) m.t.

9- Daniel Martin (IRL/UAE Emirates) à 48”

10- George Bennett (NZL/LottoNL-Jumbo) à 1'22”

...