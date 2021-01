L'épreuve repoussée à mai

Prévue du 17 au 21 février, la 47eme édition du Tour de l'Algarve, au sud du Portugal, est reportée. C'est la Fédération portugaise de cyclisme, organisatrice du Tour, qui a pris cette décision. Et pour cause, depuis le 15 janvier le gouvernement du Portugal a reconfiné le pays pour environ un mois, les cas de Covid-19 ayant bondi d'un coup, prenant de court le pays. Même si les compétitions sportives sont toujours autorisées, les organisateurs ont préféré opter pour un report : « Le report est une décision difficile, mais il est devenu inévitable au vue de l'évolution de la pandémie au Portugal » peut-on lire dans le communiqué de la Fédération sur son site.Rien n'est sûr pour le moment mais les organisateurs souhaiteraient reporter la « Volta ao Algarve » au mois de mai 2021, plus précisément du 5 au 9. Néanmoins, la Fédération doit encore s'organiser, voir si ces nouvelles dates conviendraient aux participants, par exemple. Elle doit également obtenir la validation des différents sponsors, et surtout celle de l'Union cycliste internationale. Si ce report n'est pas une chose évidente, les organisateurs souhaitent avant tout que la « course soit de haute qualité » pour les fans et que la « santé du public » soit préservée. La Fédération communiquera les nouvelles informations liées à la course et à sa tenue. Le mois de mai risque d'être chargé pour les fans de cyclismes puisque un autre Tour sera organisé à partir du 8 mai, et il s'agit du Tour d'Italie. Les participants devront peut-être faire un choix.