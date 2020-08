Tour de l’Ain (E2) : Victoire d'étape et maillot de leader pour Primoz Roglic

Primoz Roglic n’a pas laissé passer deux fois sa chance. Frustré par Andrea Bagioli ce vendredi à l’arrivée de la première étape du Tour de l’Ain, le champion de Slovénie s’est montré le plus fort dans un final en pente vers Lélex Monts-Jura. A la veille de l’arrivée finale au sommet du Grand Colombier, les organisateurs ont proposé un parcours intense avec pas moins de cinq difficultés au programme. Une étape longue de 141km où une échappée, menée par Julien Bernard et Nils Politt, a rapidement pris le large avec la formation Deceuninck-Quick Step qui a laissé jusqu’à quatre minutes aux cinq fuyards. Mais la donne a changé à l’orée des 50 derniers kilomètres quand, après une accélération de Romain Sicard, l’équipe Jumbo-Visma a pris ses responsabilités et laissé quasiment sur place Andrea Bagioli. Face au tempo mené par les « hommes en jaune », l’échappée n’a pas fait long feu avec Jaakko Hanninen qui a été repris à 26 kilomètres de la ligne d’arrivée.

Roglic voulait vraiment la victoire

En surnombre dans un groupe de tête réduit à sa plus simple expression, l’équipe Jumbo-Visma avait toutes les cartes en main et, afin de faire bouger Egan Bernal ou Nairo Quintana, c’est Steven Kruijswijk qui a placé une première banderille à 12 kilomètres de l’arrivée. Jonathan Castroviejo s’est alors dépouillé pour permettre à Egan Bernal et au reste du groupe de tête de revenir sur le Néerlandais à 7,5 kilomètres du but. Dès lors, George Bennett s’est chargé seul du tempo jusqu’à la flamme rouge. Bauke Mollema a voulu lancer le sprint de derrière mais le coureur de la formation Trek-Segafredo a été victime d’un ennui mécanique qui l’a coupé dans son élan. Mais, dans ce final, le plus fort était Primoz Roglic qui a mené le sprint à sa main pour s’imposer devant Egan Bernal et Valerio Conti. Un succès, et les bonifications qui vont avec, qui permet au Slovène de s’emparer du maillot de leader et abordera l’explication finale avec un matelas de dix secondes sur le Colombien de l'équipe Ineos.



CYCLISME / TOUR DE L’AIN

2eme étape - Lagnieu-Lélex Monts-Jura (141km) - Samedi 8 août 2020

1- Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) en 3h58’14’’

2- Egan Bernal (COL/Ineos) mt

3- Valerio Conti (ITA/UAE Team Emirates) mt

4- Nairo Quintana (COL/Arkéa-Samsic) à 1’’

5- Steven Kruijswijk (PBS/Jumbo-Visma) à 6’’

6- Jesus Herrada (ESP/Cofidis) à 14’’

7- Fabio Aru (ITA/UAE Team Emirates) à 14’’

8- João Almeida (POR/Deceuninck-Quick Step) à 15’’

9- Jonathan Castroviejo (ESP/Ineos) à 19’’

10- Jan Hirt (RTC/CCC) à 19’’

...



Classement général après 2 étapes (sur 3)

1- Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) en 7h14’58’’

2- Egan Bernal (COL/Ineos) à 10’’

3- Valerio Conti (ITA/UAE Team Emirates) à 12’’

4- Nairo Quintana (COL/Arkéa-Samsic) à 18’’

5- Steven Kruijswijk (PBS/Jumbo-Visma) à 23’’

6- Jesus Herrada (ESP/Cofidis) à 31’’

7- Fabio Aru (ITA/UAE Team Emirates) à 31’’

8- João Almeida (POR/Deceuninck-Quick Step) à 32’’

9- Jan Hirt (RTC/CCC) à 36’’

10- Bauke Mollema (PBS/Trek-Segafredo) à 39’’

...