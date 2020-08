Tour de l’Ain (E1) : Bagioli s'offre l'étape, Roglic se positionne

Andrea Bagioli a eu le dernier mot face à Primoz Roglic. Après la Route d’Occitanie, remportée par Egan Bernal, nombre de candidats au maillot jaune sur le prochain Tour de France ont décidé de faire étape dans l’Ain pour trois jours de compétition qui s’achèveront ce dimanche au sommet du Grand Colombier, qui sera le juge de paix de la 15eme étape de la Grande Boucle dans quelques semaines. Et c’est justement un de ces candidats qui a été le plus en vue lors de la première étape du Tour de l’Ain, disputée entre Montréal-la-Cluse et Ceyzériat sur 140 kilomètres. En effet, pour sa première association sous les couleurs de la formation Jumbo-Visma avec Tom Dumoulin et Steven Kruijswijk, Primoz Roglic a décidé de prendre les choses en main. Dans une étape d’abord animée par une échappée de quatre coureurs, dont le Français de la formation Groupama-FDJ Alexys Brunel, c’est bien celui qui a été sacré champion de Slovénie, pour son retour à la compétition dans le courant du mois de juillet, qui n’a pas hésité à accélérer l’allure.

Bagioli a surpris son monde

Profitant d’un final marqué par une ultime ascension, Primoz Roglic a tenté d’étirer le peloton via une forte accélération mais sans toutefois parvenir à faire la différence. Bien emmené par Tom Dumoulin dans la dernière ligne droite, le Slovène a lancé le sprint mais il a vu l’Italien Andrea Bagioli le déborder par sa gauche pour aller chercher la victoire d’étape. Le coureur de la formation Deceuninck-Quick Step en profite pour s’emparer du maillot de leader avec quatre secondes d’avance sur Primoz Roglic qui fait tout de même une bonne opération en grappillant les six secondes de bonification à tous ses rivaux, dont Egan Bernal, Chris Froome et Geraint Thomas pour la formation Ineos, Fabio Aru pour l’équipe UAE Team Emirates ou Nairo Quintana pour Arkéa-Samsic. Une avance qui pourrait être cruciale alors que la route va nettement se cabrer lors des deux dernières étapes.



CYCLISME / TOUR DE L’AIN

1ere étape - Montréal-la-Cluse-Ceyzériat (140km) - Vendredi 7 août 2020

1- Andrea Bagioli (ITA/Deceuninck-Quick Step) en 3h17’00’’

2- Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) mt

3- Stefan Bisegger (SUI/Suisse) mt

4- Tom Dumoulin (PBS/Jumbo-Visma) mt

5- Erik Fetter (HUN/Kometa Xstra) mt

6- Giacomo Garavaglia (ITA/Kometa Xstra) mt

7- Guillaume Martin (FRA/Cofidis) mt

8- João Almeida (POR/Deceuninck-Quick Step) mt

9- Bauke Mollema (PBS/Trek-Segafredo) mt

10- Valerio Conti (ITA/UAE Team Emirates) mt

...



Classement général après 1 étape (sur 3)

1- Andrea Bagioli (ITA/Deceuninck-Quick Step) en 3h16’50’’

2- Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) à 4’’

3- Stefan Bisegger (SUI/Suisse) à 6’’

4- Tom Dumoulin (PBS/Jumbo-Visma) à 10’’

5- Erik Fetter (HUN/Kometa Xstra) à 10’’

6- Giacomo Garavaglia (ITA/Kometa Xstra) à 10’’

7- Guillaume Martin (FRA/Cofidis) à 10’’

8- João Almeida (POR/Deceuninck-Quick Step) à 10’’

9- Bauke Mollema (PBS/Trek-Segafredo) à 10’’

10- Valerio Conti (ITA/UAE Team Emirates) à 10’’

...