Tour de La Provence : L'arrivée de l'étape-reine au Chalet Reynard incertaine

Les organisateurs se rendront demain au Mont Ventoux afin de maintenir ou non la troisième étape de demain, la neige tombant abondamment sur le Mont Chauve.



Une potentielle annulation favorable aux sprinteurs ?

Le Tour de La Provence va-t-il se frotter au « Géant de Provence » ce samedi ? Point d’orgue de la sixième édition de la course et temps fort attendu autant par les coureurs que par les spectateurs, l’arrivée au Chalet Reynard est officiellement menacée. Les récentes chute de neige sur la région de Carpentras pourraient rendre les routes tracées sur les pentes du Mont Ventoux impraticables alors que la course doit y passer ce samedi pour ce qui est son étape-reine. Passant par la Côte de Lauris puis le Col du Pointu, cette troisième étape doit, en effet, se conclure sur la première partie de l’ascension du mythique col provençal, au départ de Bédoin, qui sera également au programme de la prochaine édition du Tour de France, avec deux ascensions par deux versants différents avant une arrivée, cette fois, en descente.Via le compte officiel Twitter de la course, les organisateurs ont annoncé qu’ils « se rendront demain (samedi) au Mont Ventoux afin de maintenir ou non la troisième étape de demain (samedi), la neige tombant abondamment sur le Mont Chauve ». Si la neige rend effectivement impossible la tenue de cette arrivée au Chalet Reynard, cela pourrait changer la donne au niveau du classement général. Vainqueur des deux premières étapes, Davide Ballerini a tout à craindre de cette montée exigeante alors que son coéquipier Julian Alaphilippe ou encore Bauke Mollema auront un coup à jouer dans la pente. La décision est désormais dans les mains des organisateurs, qui devront faire un choix crucial en vue de l’arrivée finale du Tour de La Provence.