Tour de la Communauté de Valence (E4) : Coup double pour Stefan Küng

L’équipe Groupama-FDJ est décidément en verve sur le Tour de la Communauté de Valence ! Après les succès d’étape pour Miles Scotson et Arnaud Démare, c’est Stefan Küng qui s’est distingué dans son exercice de prédilection, le contre-la-montre. Sur un tracé favorable aux spécialistes long de 14,3 kilomètres entre Xilxes et Playa Almenara, le champion d’Europe de l’effort solitaire n’a laissé à personne la victoire d’étape. Le Suisse a signé le meilleur temps en 16’12’’, à quasiment 53km/h de moyenne, pour devancer de onze secondes le Portugais Nelson Oliveira alors que le Français Thibault Guernalec complète le podium à 40 secondes. La formation Groupama-FDJ a même placé trois coureurs dans le Top 5 puisque Miles Scotson a terminé quatrième devant Arnaud Démare, qui a fait parler ses qualités de sprinteurs sur ce parcours dénué de la moindre difficulté.

Mas a perdu gros

A la veille de la dernière étape et de l’arrivée à Valence, Stefan Küng a également frappé fort car le Suisse s’est emparé de la première place du classement général. En effet, porteur du maillot de leader depuis ce vendredi et son succès au sommet de l’Alto de la Reina, Enric Mas n’a pas été en mesure de rivaliser dans cet exercice si particulier du contre-la-montre. Le coureur de la formation Movistar a terminé quinzième de cette étape mais a concédé un peu moins d’une minute et demie à Stefan Küng. En conséquence, le classement général du Tour de la Communauté de Valence est chamboulé par cette étape décisive. Stefan Küng s’est emparé de la tunique de leader pour six secondes face à Nelson Oliveira, Enric Mas complètant désormais le podium à 36 secondes du Suisse. Bien en vue ce vendredi, Victor Lafay et Elie Gesbert restent dans le Top 5 du général.



CYCLISME / TOUR DE LA COMMUNAUTE DE VALENCE

4eme étape - Xilxes-Playa Almenara (14,3km CLM individuel) - Samedi 17 avril 2021

1- Stefan Küng (SUI/Groupama-FDJ) en 16’12’’

2- Nelson Oliveira (POR/Movistar) à 11’’

3- Thibault Guernalec (FRA/Arkéa-Samsic) à 40’’

4- Miles Scotson (AUS/Groupama-FDJ) à 41’’

5- Arnaud Démare (FRA/Groupama-FDJ) à 1’03’’

...



Classement général après 4 étapes (sur 5)

1- Stefan Küng (SUI/Groupama-FDJ) en 12h53’25’’

2- Nelson Oliveira (POR/Movistar) à 6’’

3- Enric Mas (ESP/Movistar) à 36’’

4- Victor Lafay (FRA/Cofidis) à 45’’

5- Elie Gesbert (FRA/Arkéa-Samsic) à 1’01’’

...