Tour de la Communauté de Valence (E3) : L'étape et le maillot de leader pour Enric Mas

Enric Mas fait coup double sur les pentes de l’Alto de la Reina. Le leader de l’équipe Movistar, très offensif sur cette étape-reine du Tour de la Communauté de Valence dont il était présenté comme un des favoris, a su se montrer le plus fort que les deux coureurs français qui l’accompagnaient dans la montée finale. Une étape de 165 kilomètres au départ de Torrent qui a proposé un tracé très vallonné mais pas forcément propice aux offensives de longue haleine. Ce qui n’a toutefois pas dérangé José Herrada qui a tenté sa chance et formé un petit groupe dans la montée du Rio Juanes, première difficulté répertoriée de la journée. Toutefois, le peloton est resté très vigilant et s’est recomposé après 55 kilomètres de course. Si un nouveau groupe a pu prendre les devants, la sélection a commencé à se faire avec 30 kilomètres encore à parcourir. En effet, c’est à ce moment qu’Enric Mas s’est sorti du peloton.

Mas a décanté la course avant de gagner

Miles Scotson a montré ses limites sur un tel terrain et abandonné ses espoirs de conserver le maillot de leader obtenu en solitaire lors de la première étape, malgré une belle résistance. Autour du coureur de l’équipe Movistar, un groupe de onze coureurs s’est formé avec notamment Stefan Küng, Nelson Oliveira, Luis Angel Mate ou encore les Français Victor Lafay, Elie Gesbert et Rémy Rochas. Ce dernier a placé une attaque à sept kilomètres du but avant que Luis Angel Maté ne tente également sa chance. Sous la flamme rouge, Enric Mas a placé un nouveau démarrage avec les seuls Victor Lafay et Elie Gesbert qui ont pu suivre l’Espagnol. Ce dernier, plus puissant, est allé chercher en force la victoire d’étape devant les deux Tricolores. Un succès qui lui permet également de prendre le maillot de leader du Tour de la Communauté de Valence à la veille du contre-la-montre de Playa Almenara, décisif pour la victoire finale.



CYCLISME / TOUR DE LA COMMUNAUTE DE VALENCE

3eme étape - Torrent-Alto de la Reina (165km) - Vendredi 16 avril 2021

1- Enric Mas (ESP/Movistar) en 4h11’47’’

2- Victor Lafay (FRA/Cofidis) à 2’’

3- Elie Gesbert (FRA/Arkéa-Samsic) à 8’’

4- Luis Angel Maté (ESP/Euskaltel-Euskadi) à 29’’

5- Gotzon Martin (ESP/Euskaltel-Euskadi) à 31’’

...



Classement général après 3 étapes (sur 5)

1- Enric Mas (ESP/Movistar) en 12h36’22’’

2- Victor Lafay (FRA/Cofidis) à 8’’

3- Elie Gesbert (FRA/Arkéa-Samsic) à 17’’

4- Luis Angel Maté (ESP/Euskaltel-Euskadi) à 42’’

5- Rémy Mertz (BEL/Bingoal WB) à 44’’

...