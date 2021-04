Tour de la Communauté de Valence (E2) : Groupama-FDJ à la fête !

Alan Riou (Arkéa-Samsic).



Une longue échappée pour animer la journée

TOUR DE LA COMMUNAUTE DE VALENCE

Classement de la 2eme étape (Alicante - Alicante, 179km) - Jeudi 15 avril 2021

1- Arnaud Démare (FRA/Groupama-FDJ) en 4h03'09

Classement général après 2 étapes (sur 5)

Alan Riou (FRA/Arkéa-Samsic) à 34’’

Quel début de Tour de la Communauté de Valence fantastique pour Groupama-FDJ ! Non contente d'avoir gagné la première étape et donc pris le maillot or grâce à Miles Scotson mercredi, la formation française a signé un doublé avec le succès d'Arnaud Démare ce jeudi, à l'issue d'une étape tracée autour d'Alicante. Le Picard de 29 ans s'est imposé au sprint, sous la pluie, devant le Belge Timothy Dupont (Bingoal Pauwels Sauces WB) et l'Australien Caleb Ewan (Lotto-Soudal),Cette étape n'ayant pas créé d'écart, Miles Scotson conserve bien sûr la tête du classement général, devant John Degenkolb (Lotto-Soudal) et le jeune FrançaisCette journée a été marquée par la longue échappée d'Ibon Ruiz (Kern Pharma), Robin Carpenter (Rally Cycling), Angel Madrazo (Burgos-BH), Brent Van de Kerkhove (Tarteletto-Isorex) et Xabier Azparren (Euskaltel-Euskadi), partis dès le troisième kilomètre.Vendredi, la 3eme étape ne sera pas pour les sprinteurs, avec trois côtes de troisième catégorie et deux de deuxième, dont la dernière, l'Alto de la Reina (533m d'altitude) où sera jugée l'arrivée.2- Timothy Dupont (BEL/Bingoal Pauwels Sauces WB) mt3- Caleb Ewan (AUS/Lotto-Soudal) mt4- Simone Consonni (ITA/Cofidis) mt5- Sebastian Mora (ESP/Movistar) mt...John Degenkolb (ALL/Lotto-Soudal) à 32’’Enric Mas (ESP/Movistar) à 35’’Nelson Oliveira (POR/Movistar) à 36’’