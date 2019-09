Tour de Grande-Bretagne: Van der Poel mate Trentin

Mathieu Van der Poel (Corendon-Circus) a pratiquement scellé sa victoire finale dans ce Tour de Grande-Bretagne 2019 en remportant, vendredi, la 7e et avant-dernière étape entre Warwick et le Burton Dassett Country Park devant son dauphin au général Matteo Trentin.

Le Néerlandais avait repris le maillot vert de leader jeudi, pour 6 secondes, à l'Italien à l'issue du contre-la montre remportée par le Transalpin Edoardo Affini. Le prodige batave a fait mieux que défendre son avance, il l'a doublée. D'abord en remportant le premier des sprints intermédiaires du jour et deux secondes de marge supplémentaires, toujours devant le coureur de la Mitchelton-Scott.

Puis dans la dernière des trois ascensions de la colline qui servait de final, le peloton a d'abord repris l'échappée composée de Dylan Van Baarle (Ineos) et Cameron Meyer (Mitchelton-Scott). Puis Van der Poel a décroché Trentin dans les derniers hectomètres pour aller chercher la victoire et 3 nouvelles secondes de bonifications.

