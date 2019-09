Tour de Grande-Bretagne: Et de deux pour Groenewegen

Déjà vainqueur il y a deux jours, Dylan Groenewegen s'est adjugé au sprint la 3e étape du Tour de Grande-Bretagne.

Pour son 13e succès de la saison, le Néerlandais de la Jumbo-Visma a devancé son compatriote Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) et l'Italien Davide Cimolai (Israel Cycling Academy).

Matteo Trentin (Mitchelton-Scott) conserve la tête du classement général.

.@GroenewegenD wins stage three of the @OVOEnergy Tour of Britain in Newcastle #OVOToB pic.twitter.com/nfJ8PlhywE