Tour de Grande-Bretagne: Coup double pour Trentin

Matteo Trentin a remporté ce dimanche la 2e étape du Tour de Grande-Bretagne, qui emmenait les coureurs vers Kelso, en Ecosse.

Alors que les difficultés du jour avaient éliminé la moitié du peloton, dont Dylan Groenewegen, le vainqueur de la veille, l'Italien de la Mitchelton-Scott s'est imposé au sprint devant le Belge Jasper de Buyst (Lotto-Soudal) et le Néerlandais Mike Teunissen (Jumbo-Visma).

Trentin en profite pour s'emparer de la tête du classement général.

