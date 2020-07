Tour de France virtuel (E1) : Gibbons crée la surprise

Une seule véritable attaque pendant l'étape

C'est parti pour la première édition du Tour de France virtuel ! Pandémie de coronavirus oblige, les organisateurs ont décidé d'organiser six étapes (sur trois week-ends) afin d'occuper les coureurs avant la reprise de la saison, et les fans de cyclisme. Ce samedi, les coureurs qui le souhaitaient (quatre par équipe) se sont donc retrouvés pour une étape de 36,4 kilomètres, tracée virtuellement autour de Nice, la ville du grand départ de la Grand Boucle 2020. Chaque coureur était chez lui, connecté au logiciel Zwift pour pouvoir suivre la course sur écran en temps réel.Grâce à un bonus de puissance (l'un des bonus du logiciel Zwift, comme le bonus d'aspiration, le bonus de perte de poids ou le bonus fantôme qui permet de ne pas être vu pendant 10 secondes pour attaquer) utilisé à quelques mètres de l'arrivée, le coureur de l'équipe NTT s'est imposé en 45'17 devant le Canadien Pier-André Côté (Rally Cycling) et l'Australien Nick Schultz (Mitchelton-Scott). Favori de cette étape, Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) a pris la quatrième place.L'Afrique du Sud était décidément à la fête ce samedi, car Daryl Impey (Mitchelton-Scott) a souvent mené le peloton, et Reinhardt Janse Van Rensburg (NTT) a signé la plus belle attaque de l'étape, en comptant brièvement... quatre secondes d'avance, à sept kilomètres de l'arrivée.Cette étape, où aucun Français ne s'est montré, n'a pas été des plus passionnantes, avec un peloton groupé pendant la plupart du temps. Peut-être sera-t-elle moins ennuyante dimanche, toujours autour de Nice (29,5km, 682m de dénivelé positif)... Mais la majorité des coureurs ayant couru ce samedi ne disputeront pas la deuxième étape. C'est donc un coéquipier de Ryan Gibbons qui portera le maillot jaune virtuel.