Tour de France 2020 : Ineos portera un autre nom

Pas une première pour la Sky

L'équipe Ineos va encore changer de nom ! Mais temporairement uniquement cette fois. En tout cas, a priori., le 20 septembre prochain. Spécialisée à l'origine dans la pétrochimie, la marque s'est en effet lancée tout récemment dans l'automobile, via le constructeur Ineos Automotive Ltd, division du groupe Ineos. Et le premier né de la compagnie privée basée à Londres sera un 4x4 baptisé Grenadier. Le véhicule a été présenté en début de mois. En marge de l'événement, Jim Ratcliffe n'avait pas caché que le plus beau coup de publicité pour le lancement du tout terrain programmé en production pour fin 2021 serait de renommer l'équipe cycliste et de changer les couleurs du maillot d'Egan Bernal et de ses coéquipiers le temps de la plus belle et grande épreuve cycliste qui soit : le Tour de France. A l'origine au stade de réflexion uniquement, le projet a vu finalement le jour.Ce mercredi, l'ex-équipe Sky a ainsi officialisé son changement de nom le temps de la Grande Boucle, non sans avoir vérifié auprès de l'UCI que ce changement (de nom et de couleurs) était possible. En plus de passer d'Ineos à (très probablement) Ineos Grenadier, Christopher Froome (pour son dernier Tour de France avec l'équipe) et ses équipiers verront ainsi également leur maillot revisité, et complètement d'ailleurs.Un 4x4 qui sera donc à l'honneur sur les routes de France, au même titre qu'il pourrait être fabriqué dans l'Hexagone. A en croire nos confrères d'Auto Plus,A noter que la formation victorieuse des cinq derniers Tours de France et sacrée sept fois sur les huit dernières éditions, Geraint Thomas, titré cette année-là, et les Britanniques avaient ainsi porté une tunique collector le temps du Tour afin de soutenir la campagne Sky's Ocean Rescue.