Tour de Catalogne (E4) : Almeida gagne l'étape, Quintana nouveau leader

Armirail à l'avant

WORLD TOUR / TOUR DE CATALOGNE

Classement de la 4eme étape (La Seu d'Urgell - Boi Taull, 166,7km) - Jeudi 24 mars 2022

Guillaume Martin (FRA/Cofidis) à 13"

Classement général (après 4 étapes sur 7)

Guillaume Martin (FRA/Cofidis) à 23"



Changement de leader sur le Tour de Catalogne ! A trois étapes de la fin, c'est Nairo Quintana qui a pris les commandes, mais cela se joue à rien. Le Colombien est en effet dans le même temps que le vainqueur du jour, Joao Almeida, mais il prend la tête du classement général grâce à ses meilleurs résultats dans les étapes précédentes.Un troisième homme s'est mêlé à la lutte pour la victoire finale, Sergio Huguita, mais il termine juste derrière son compatriote Quintana. Le trio a abordé en tête la dernier kilomètre de la montée de Boi Taull, qui avait fait des dégâts chez les cadors, parmi lesquels le leader Ben O'Connor, finalement arrivé douzième à 23 secondes du vainqueur. Wout Poels, Richard Carapaz ou encore Guillaume Martin ne sont pas parvenus non plus à suivre le rythme imprimé par le trio, même si leur débours du jour ne semble pas rédhibitoire.Lors de cette étape dont Simon Yates, malade, n’a pas pris le départ, alors qu’il faisait partie des favoris en début de semaine, c’est un groupe de cinq, rejoint par deux autres coureurs, qui a animé la majeure partie de la journée. Marc Soler, Jesus Herrada, Hugh Carty, Juan Pedro Lopez et Bruno Armirail, puis Mark Donovan et Mikel Bizkarra, sont partis aux avant-postes. Et à 25 kilomètres de l'arrivée, Armirail et Donovan ont lâché leurs compères. Le duo a compté un peu plus d'un minute d'avance sur le peloton, puis le coureur français de Groupama-FDJ est parti seul à 13 kilomètres du but, avant d'être rejoint par George Bennett quatre kilomètres plus tard.Vendredi, c'est une étape différente qui sera au menu, avec une ascension de 3eme catégorie dès le 34eme kilomètre, pour atteindre les 1098m d'altitude, avant d'arriver en bord de mer.2- Nairo Quintana (COL/Arkéa-Samsic) mt3- Sergio Higuita (COL/Bora-Hansgrohe) mt4- Wout Poels (PBS/ Bahrain Victorious) à 7"5- Tobias Johannessen (NOR/Uno-X) à 13"6- Juan Ayuso (ESP/UAE Emirates) à 13"7- Richard Carapaz (EQU/Ineos Grenadiers) à 13"8- Jai Hindley (AUS/Bora-Hansgrohe) à 13"9- Carlos Rodriguez (ESP/Ineos Grenadiers) à 13"10-...2- Joao Almeida (POR/UAE Emirates) mt3- Sergio Higuita (COL/Bora-Hansgrohe) à 6"4- Ben O'Connor (AUS/AG2R-Citroën) à 16"5- Juan Ayuso (ESP/UAE Emirates) à 17"6- Wout Poels (PBS/ Bahrain Victorious) à 17"7- Tobias Johannessen (NOR/Uno-X) à 23"8-9- Richard Carapaz (EQU/Ineos Grenadiers) à 26"10- Torstein Traeen (NOR/Uno-X) à 34"...