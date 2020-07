Avec Gaudu, Démare et Landa « dans une forme incroyable »

Après cinq mois d'arrêt, la saison cycliste redémarre !En attendant le prochain rendez-vous comptant pour le calendrier du World Tour, samedi prochain avec les Strade Bianche, la plupart des cadors du vélo mondial (14 équipes World Tour ont fait le déplacement) s'aligneront au départ de cette course à étapes (cinq au total) de l'UCI ProSeries (l'échelon juste en-dessous du World Tour)L'Equatorien vainqueur du dernier Tour d'Italie, à l'instar du lauréat de la dernière édition Sosa, devenu son coéquipier,(2004 et 2009), ou encore du grand espoir du cyclisme français David Gaudu (Groupama-FDJ).(Tour de San Juan et Tour d'Algarve), sera également présent, au même titre que le champion du monde danois Mads Pedersen (Trek-Segafredo), Simon Yates (Mitchelton-Scott), Mikel Landa (Bahrain-McLaren) et Rafal Majka (Bora-Hansgrohe), autres favoris de ce Tour de Burgos 2020 qui marquera la rentrée du gratin du peloton.« J’arrive sur le Tour de Burgos avec de bonnes sensations et (...) j’ai hâte de remettre un dossard », avoue le Picard dans les colonnes du Télégramme à quelques heures du départ, donné devant la cathédrale de Burgos. Démare et Gaudu seront d'ailleurs les seuls Tricolores de sortie en attendant la grande première samedi prochain de Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step). Le coureur de Montluçon tentera de conserver son titre acquis l'année dernière sur les Strade Bianche. Avant cela, ce sera tout d'abord à Ivan Sosa de viser le doublé sur ce Tour de Burgos qui pourrait se décider jeudi au sommet du Picon Bianco, juge de paix de cette édition 2020. Mais attention, car à en croire l'un des sprinteurs en lice Mark Cavendish (Bahrain-McLaren), Landa sera très difficile à battre. « Il est dans une forme incroyable », assure le Britannique, pressé lui aussi de remonter sur son vélo.