Tour de Burgos (E3) : Tronchon ouvre son palmarès, Sivakov prend les commandes au général

Tronchon et Sivakov se partagent les honneurs

CYCLISME - UCI PROSERIES / TOUR DE BURGOS

3eme étape - Quintana Martin Galindez-Vilarcayo (156km) - Jeudi 4 août 2022

Classement général après 3 étapes (sur 5)

Les Français ont été à la fête ce jeudi sur le Tour de Burgos. Au terme d’une belle échappée, Bastien Tronchon a ouvert son palmarès devant son compatriote Pavel Sivakov, auteur d’une très belle opération. Tracée sur 156 kilomètres entre Quintana Martin Galindez et Vilarcayo, la 3eme étape de l’épreuve a vu une échappée de cinq coureurs sortir très vite du peloton. Aux côtés de Bastien Tronchon, on a pu retrouver le rouleur Edoardo Affini, l’infatigable Jesus Ezquerra, Joel Nicolau et Vojtech Repa. Ibai Azurmendi et Edward Ravasi ont tous deux essayé de suivre mais sans y parvenir. Le peloton a toutefois su garder la bride assez serrée sur cette échappée, qui n’a pu compter que quatre minutes d’avance au pied du gros morceau de cette étape, l’ascension du Picon Blanco (7,8km à 9% de moyenne). Emmenant le leader du classement général Santiago Buitrago, l’équipe Bahrain Victorious a imposé un gros rythme dans les premières pentes et fait fondre l’avance de l’échappée. Cette dernière a commencé à se décomposer avec Bastien Tronchon qui a notamment fait céder Edoardo Affini. Dans le peloton, c’est Pavel Sivakov qui a allumé la première mèche avec Miguel Angel Lopez dans sa roue.A l’issue de l’ascension, un duo composé de Joel Nicolau et Vojtech Repa a su prendre une vingtaine de secondes d’avance sur Bastien Tronchon alors que la doublette Sivakov-Lopez était déjà sur ses talons avec le peloton à une minute de la tête de course. La longue descente du Picon Blanco a alors permis un regroupement en tête mais Pavel Sivakov avait une idée derrière la tête. Le coureur de l’équipe Ineos Grenadiers a augmenté l’allure avec seuls Bastien Tronchon et Joel Nicolau qui ont pu prendre sa roue, sans toutefois passer un relais. Située à huit kilomètres de l’arrivée, l’Alto de Bocos a été fatal à Joel Nicolau, qui a alors laissé les deux Français partir vers la victoire d’étape. Sentant l’urgence de la situation, Ruben Guerreiro a fait exploser le peloton avec quelques favoris qui ont pu le suivre, dont Santiago Buitrago qui s’est alors démené pour essayer de sauver son maillot de leader. Dans la dernière ligne droite, Bastien Tronchon a su prendre le meilleur sur Pavel Sivakov pour signer son premier succès au plus haut niveau, lui qui est encore stagiaire chez AG2R-Citroën. Le groupe des favoris a concédé 28 secondes au duo tricolore, plus que suffisant pour permettre à Pavel Sivakov de s’emparer du maillot de leader du Tour de Burgos.Pavel Sivakov (FRA/Ineos Grenadiers) mtAlejandro Valverde (ESP/Movistar) à 28’’Ruben Guerreiro (POR/EF Education-Easypost) à 28’’Tao Geoghegan Hart (GBR/Ineos Grenadiers) à 28’’Ilan Van Wilder (BEL/Quick-Step Alpha Vinyl) à 28’’Santiago Buitrago (COL/Bahrain Victorious) à 28’’Vincenzo Nibali (ITA/Astana Qazaqstan) à 28’’Kenny Elissonde (FRA/Trek-Segafredo) à 28’’Esteban Chaves (COL//EF Education-Easypost) à 28’’Santiago Buitrago (COL/Bahrain Victorious) à 23’’Ruben Guerreiro (POR/EF Education-Easypost) à 26’’Tao Geoghegan Hart (GBR/Ineos Grenadiers) à 26’’Jai Hindley (AUS/Bora-Hansgrohe) à 26’’Esteban Chaves (COL//EF Education-Easypost) à 28’’Vincenzo Nibali (ITA/Astana Qazaqstan) à 28’’Wilco Kelderman (PBS/Bora-Hansgrohe) à 28’’Laurens De Plus (BEL/Ineos Grenadiers) à 28’’Ilan Van Wilder (BEL/Quick-Step Alpha Vinyl) à 28’’