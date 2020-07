Tour de Burgos (E3) : Evenepoel fait sensation et prend la tête du général

Après San Juan et l'Algarve, le Tour de Burgos pour Evenepoel ?



TOUR DE BURGOS

3eme étape – Sargentes de la Lora - Picon Blanco (150km) – Jeudi 30 juillet 2020

Classement général après 3 étapes (sur 5)

Le phénomène Remco Evenepoel a encore frappé.En s'imposant lors de la principale difficulté de l'édition 2020, avec notamment une arrivée au sommet (7,8 km à 9,3 % de moyenne), la jeune pépite du cyclisme (20 ans) a fait double en prenant également la 1ere place du classement général, devant George Bennett (Jumbo-Visma) et Mikel Landa (Bahrain-Merida).Echappé en fin d'étape mais trop esseulé, l'Espagnol de la formation Kern Pharma a craqué dans l'ascension finale, au contraire d'Evenepoel.Dans un groupe composé notamment de Bennett et Chaves,Un coup de force qui lui permet également de créer des écarts à l'arrivée et de prendre une belle avance au classement général. Avec respectivement 18 et 32 secondes d'avance sur Bennett et Landa, Evenepoel est désormais le grand favori de ce Tour de Burgos, avant une étape calme pour les sprinteurs vendredi, entre Gumiel de Izan et Roa de Duero. A noter également, la mauvaise journée de David Gaudu.George Bennett (NZL/Jumbo-Visma) à 18"Mikel Landa (ESP/Bahrain-Merida) à 32"Esteban Chaves (COL/Mitchelton-Scott) à 35"Joao Almeida (POR/Deceuninck-Quick Step) à 45"Ben Hermans (BEL/Israel Start-Up Nation) à 52"Richard Carapaz (EQU/Ineos) mtFabio Aru (ITA/UAE Team Emirates) à 1'03Joel Nicolau(ESP/Cajas Rural-Seguros) à 1'20Mikel Nieve (ESP/Mitchelton-Scott) mtGeorge Bennett (NZL/Jumbo-Visma) à 18"Mikel Landa (ESP/Bahrain-Merida) à 32"Esteban Chaves (COL/Mitchelton-Scott) à 35"Joao Almeida (POR/Deceuninck-Quick Step) à 45"Richard Carapaz (EQU/Ineos) à 52"Ben Hermans (BEL/Israel Start-Up Nation) mtFabio Aru (ITA/UAE Team Emirates) à 1'03David de la Cruz (ESP/UAE Team Emirates) à 1'33Mikel Nieve (ESP/Mitchelton-Scott) à 1'35