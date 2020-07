Tour de Burgos (E2) : Gaviria l'emporte au sprint devant Démare

Journée tranquille pour le leader du classement général

TOUR DE BURGOS

2eme étape – Castrojeriz - Villadiego (168km) – Mercredi 29 juillet 2020

Arnaud Démare (FRA/Groupama-FDJ) mt

Classement général après 2 étapes (sur 5)

Les sprinteurs ont donc pris les choses en main. En effet, ce mercredi après-midi, le Colombien, longue de 168 kilomètres et courue entre Castrojeriz et Villadiego. Derrière, le Français Arnaud Démare (Groupama-FDJ) a échoué à la deuxième place, tandis que la troisième place a été enlevée par l'Irlandais Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step).Une belle victoire donc pour la formation UAE Emirates, privée de trois de ses membres, pas autorisés à prendre le départ de cette étape, après avoir été en contact avec une personne testée positive au nouveau coronavirus.Cela a alors permis à Gaviria de tenter une accélération, qui s'est donc révélée plus que décisive. Pour ce qui concerne le classement général, cette journée a été particulièrement calme pour l'Autrichien Felix Grossschartner (Bora-Hansgrohe), qui conserve ainsi tranquillement son maillot de leader de l'épreuve.Sam Bennett (IRL/Deceuninck-Quick Step) mtMatteo Trentin (ITA/CCC) mtJon Aberasturi (ESP/Caja Rural-Seguros RGA) mtJasper Stuyven (BEL/Trek-Segafredo) mtGiacomo Nizzolo (ITA/NTT) mtEdward Theuns (BEL/Trek-Segafredo) mtPascal Eenkhoorn (PBS/Jumbo-Visma) mtMikel Aristi Gardoki (ESP/Euskadi Basque Country-Murias) mtJon Aberasturi (ESP/Caja Rural-Seguros RGA) à 8"Matteo Trentin (ITA/CCC) à 8"Jasper Stuyven (BEL/Trek-Segafredo) à 8"Giacomo Nizzolo (ITA/NTT) à 8"Alejandro Valverde (ESP/Movistar) à 8"Mikel Landa (ESP/Bahrain-Mc Laren) à 8"Jay Mc Carthy (AUS/Bora-Hansgrohe) à 8"Esteban Chaves (COL/Mitchelton-Scott) à 8"Richard Carapaz (EQU/Ineos) à 8"