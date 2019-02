Tour d'Andalousie: Fuglsang, et c'est encore Astana qui gagne

Jakob Fuglsang (Astana) a remporté la 65e édition du Tour d'Andalousie, dont la dernière étape a été enlevée par Matteo Trentin (Mitchelton-Scott), vainqueur à deux reprises cette semaine.

Le Danois avait pris le maillot de leader samedi, et s'impose devant son coéquipier Ion Izagirre (+7") et le Néerlandais Steven Kruisjwijk (+11").

Sur ce mois de février, c'est la sixième victoire d'Astana dans une course à étapes, après les succès de Ion Izagirre (Tour de Valence), Luis-Leon Sanchez (Tour de Murcie), Miguel Angel Lopez (Tour Colombia), Gorka Izagirre (Tour de La Provence) et Alexey Lutsenko (Tour d'Oman). Six victoires avec six coureurs différents...