Tour Colombia: Jungels fait coup double

Bob Jungels a pris les commandes du Tour Colombia en remportant la 4e étape dans les rues de Medellin.

Le Luxembourgeois de la Deceuninck-Quick Step s'est imposé avec une poignée de secondes d'avance sur le peloton, réglé au sprint par l'Estonien Mihkel Raïm (Israel Cycling Academy) devant Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step).

Jungels prend donc la tête du général, avec 2 secondes d'avance sur Alaphilippe.

A memorable day for @BobJungels at the exciting #TourColombia2019, where he bolted away from the peloton to take the stage win and the winner's jersey: https://t.co/gPybqkBtHs#WayToRide

Photo: @GettySport pic.twitter.com/708p09LQAT