Tour Colombia: Alaphilippe vainqueur d'étape et nouveau leader

Le Français Julian Alaphilippe a remporté samedi la 5e et avant-dernière étape du Tour Colombia à La Union. Au terme d'une journée disputée sur un relief accidenté le sprinteur de la Deceuninck-Quick Step a réussi à prendre le meilleur sur les grimpeurs locaux, Miguel Angel Lopez (Astana) et Daniel Martínez (EF Education First). Ivan Sosa (Team Sky) s'est aussi montré mais a fini par céder.

Au général, Alaphilippe compte huit secondes d'avance sur Martínez avant l'ultime étape de dimanche, entre El Retiro et Alto de las Palmas (173,5 km).