TotalEnergies : Terpstra arrêtera sa carrière à la fin de cette saison

Terpstra a couru pour trois équipes

A l'instar de Tom Dumoulin ou de Richie Porte, un autre coureur emblématique des années 2010 a décidé de prendre sa retraite cette année. Il s'agit de Niki Terpstra, qui a annoncé ce mardi dans un message publié sur ses réseaux sociaux qu'il arrêterait sa carrière à la fin de cette saison, à 38 ans. « A tous mes fans et followers, J'ai décidé de prendre ma retraite de cycliste professionnel sur route à la fin de cette saison. Malgré les options pour continuer, je pense qu'il est temps de clore cet incroyable chapitre de ma carrière et de me concentrer sur de nouveaux défis sur et hors du vélo.Gagner ensuite aussi des monuments tels que Paris-Roubaix et le Tour des Flandres est toujours époustouflant pour moi et ma famille. J'ai hâte de terminer cette saison en beauté, car de beaux événements sont encore à mon agenda. Ce fut un voyage incroyable et je tiens à remercier tous ceux qui m'ont soutenu au cours de ma carrière. Mais écoutez, je n'ai pas encore fini de faire du vélo. Bien sûr, je continuerai à courir… restez à l'écoute ! », écrit-il.Passé professionnel en 2007 au sein de l'équipe allemande Milran Niki Terpstra y est resté pendant quatre saisons, avant de rejoindre les Belges de Quick-Step, jusqu'en 2018. Il a ensuite signé chez Direct Energie (devenue TotalEnergies) et c'est donc au sein de l'équipe française qu'il effectuera ses derniers tours de roue.Ce jour-là, le natif de Beverwijk avait remporté l'une de ses plus grandes courses, le Tour des Flandres. Il avait également gagné un autre Monument du cyclisme, Paris-Roubaix en 2014. Terpstra s'est aussi imposé sur le Grand Prix de l'E3 2018 et A Travers les Flandres en 2012 et 2014, et a disputé huit Tours de France et sept Tours d'Espagne, mais sans jamais gagner d'étape. Il va encore disputer quatre courses en Belgique avant de ranger son vélo.