TotalEnergies : Fin de carrière pour Alexandre Geniez

Le Team TotalEnergies a trouvé un accord avec le coureur Alexandre Geniez pour mettre un terme à son contrat. A ce jour, il ne fait plus partie de l’équipe TotalEnergies.

Geniez : « Fier et heureux de mes douze saisons »

Alexandre Geniez ne retrouvera pas le peloton professionnel. A 34 ans, le natif de Rodez a décidé de mettre un terme à sa carrière entamée en 2010 sous les couleurs de la formation Skil-Shimano. « Après avoir atteint les objectifs que je m'étais fixés dans le cyclisme et traversé des changements dans ma vie privée, j'ai décidé de quitter l'équipe TotalEnergies et d'entamer une nouvelle carrière, a déclaré l’intéressé dans une déclaration transmise à l’AFP. Je souhaite développer des projets en lien avec le cyclisme et les activités économiques du territoire où j'habite, en Aveyron. » Une annonce de fin de carrière qui intervient un peu plus de trois mois après sa dernière apparition en course lors du Tour du Rwanda, dont il a pris la troisième place avec une victoire lors de la quatrième étape mais également sur fond d’accusations de violences conjugales.En effet, le Rodézien a fait appel de sa condamnation à quatre mois de prison avec sursis. L’équipe TotalEnergies, de son côté, s’est bornée à un communiqué laconique publié au travers des réseaux sociaux. « Le Team TotalEnergies a trouvé un accord avec le coureur Alexandre Geniez pour mettre un terme à son contrat, a ainsi annoncé la formation dirigée par Jean-René Bernaudeau. A ce jour, il ne fait plus partie de l’équipe TotalEnergies. » Vainqueur de trois étapes de la Vuelta, neuvième du Giro en 2015 mais également vainqueur du Tro Bro Léon en 2015 ou du Grand Prix La Marseillaise en 2018, Alexandre Geniez raccroche son vélo avec fierté. « Je suis fier et heureux de mes douze saisons accomplies dans le peloton professionnel et des 17 victoires que j'ai remportées », a-t-il ajouté dans sa déclaration à l’AFP. Une décision qui devrait lui offrir plus de sérénité, mais également à son ancienne formation.