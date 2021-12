TotalEnergies : Fin de carrière à 35 ans pour Damien Gaudin

Damien Gaudin est arrivé au bout du chemin. Formé au sein de l’équipe Vendée U avant d’entrer dans le grand bain du professionnalisme en 2008 sous les couleurs de la formation Bouygues Télécom, le natif de Beaupréau a annoncé ce mercredi qu’il mettait un terme à sa carrière professionnelle à 35 ans. Revenu en 2018 dans le giron de Jean-René Bernaudeau, celui qui a été dix fois champion de France en cyclisme sur piste entre 2006 et 2012, a vu son contrat arrivant à échéance au terme de l’année 2021 avec l’équipe TotalEnergies ne pas être prolongé. C’est au travers d’une vidéo publiée sur sa page officielle Facebook, dans laquelle il a revécu sa carrière au travers des maillots qu’il a pu porter, que Damien Gaudin a mis un terme au suspense quant à son avenir. « En cette fin d’année 2021, je vous annonce que je mets un terme à ma carrière de cycliste professionnel, a-t-il ainsi déclaré. Un grand merci à vous tous de m’avoir suivi et encouragé durant toutes ces années, merci à Jean-René Bernaudeau, Vincent Lavenu et David Lima Da Costa pour leur confiance. Merci également aux différents sélectionneurs pour les belles aventures en équipe de France route et piste. » Après quatorze saisons au sein du peloton professionnel, le spécialiste des classiques flandriennes a décidé de raccrocher son vélo.





Gaudin, une belle carrière sur la piste et en contre-la-montre

S’il a lancé sa carrière professionnelle en 2008, Damien Gaudin a tout d’abord brillé sur la piste avec trois titres de champion de France de poursuite, quatre en poursuite par équipes et trois sur le Madison avec Thibaut Macé en 2006, Sébastien Turgot en 2008 puis Benoît Daeninck en 2010. Un travail sur piste qui lui a permis de connaître quelques beaux résultats sur des contre-la-montre courts tels des prologues. C’est ainsi qu’il a notamment pu porter le maillot de leader de Paris-Nice en 2013 après avoir empoché le prologue disputé dans les rues de Houilles, faisant de même sur l Tour du Luxembourg en 2017 et 2018 mais également sur le Tour du Portugal en 2017. Vainqueur du Paris-Roubaix espoirs en 2007, Damien Gaudin gardera plusieurs classiques à son palmarès telles Cholet-Pays de Loire en 2013, le Circuit de la vallée de la Loire et le Tro Bro Leon en 2017. Son dernier résultat d’importance sur la route restera la deuxième place sur Nokere Koerse derrière le Belge Ludovic Robeet. Alors que l’équipe TotalEnergies va changer de dimension avec l’arrivée de Peter Sagan, Damien Gaudin n’y avait plus forcément sa place et a donc décidé de tirer sa révérence.